https://ria.ru/20210512/avstraliya-1731994363.html

Посол Австралии выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

Посол Австралии выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

Посол Австралии в России Грейм Михан выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T17:18

2021-05-12T17:18

2021-05-12T17:18

стрельба в школе в казани

австралия

казань

в мире

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Посол Австралии в России Грейм Михан выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала журналистам, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие.

австралия

казань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, австралия, казань, в мире