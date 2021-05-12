https://ria.ru/20210512/aviaudary-1731871329.html

Еще три человека погибли при авиаударах Израиля по сектору Газа

Еще три человека погибли при авиаударах Израиля по сектору Газа

Кареты скорой помощи доставили в городскую больницу тела трех погибших, а также четверых раненых после авиаудара ВВС Израиля по району Тель-Хава в секторе Газа, РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T02:44

2021-05-12T02:44

2021-05-12T02:44

сектор газа

палестина

израиль

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ГАЗА, 12 мая - РИА Новости. Кареты скорой помощи доставили в городскую больницу тела трех погибших, а также четверых раненых после авиаудара ВВС Израиля по району Тель-Хава в секторе Газа, сообщает палестинское радио Аль-Акса."После авиаударов в районе Тель-Хава в больницу доставили тела трех погибших, а также четверых раненых, двое из них в тяжелом состоянии" - сообщает радио.Ранее сообщалось, что в результате авиударов израильских ВВС погибли 32 человека, включая десять детей, еще 220 человек получили ранения.В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы более 600 ракет, система израильского ПРО "Железный купол" перехватила 200 из них.

https://ria.ru/20210512/pozhar-1731868902.html

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сектор газа, палестина, израиль, в мире