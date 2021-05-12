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Еще три человека погибли при авиаударах Израиля по сектору Газа
Еще три человека погибли при авиаударах Израиля по сектору Газа
Кареты скорой помощи доставили в городскую больницу тела трех погибших, а также четверых раненых после авиаудара ВВС Израиля по району Тель-Хава в секторе Газа, РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T02:44
2021-05-12T02:44
сектор газа
палестина
израиль
в мире
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ГАЗА, 12 мая - РИА Новости. Кареты скорой помощи доставили в городскую больницу тела трех погибших, а также четверых раненых после авиаудара ВВС Израиля по району Тель-Хава в секторе Газа, сообщает палестинское радио Аль-Акса."После авиаударов в районе Тель-Хава в больницу доставили тела трех погибших, а также четверых раненых, двое из них в тяжелом состоянии" - сообщает радио.Ранее сообщалось, что в&nbsp; результате авиударов израильских ВВС погибли 32 человека, включая десять детей, еще 220 человек получили ранения.В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы более 600 ракет, система израильского ПРО "Железный купол" перехватила 200 из них.
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сектор газа, палестина, израиль, в мире

Еще три человека погибли при авиаударах Израиля по сектору Газа

02:44 12.05.2021
 
© AP Photo / Hatem MoussaПоследствия израильского авиаудара по Газе
Последствия израильского авиаудара по Газе - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© AP Photo / Hatem Moussa
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ГАЗА, 12 мая - РИА Новости. Кареты скорой помощи доставили в городскую больницу тела трех погибших, а также четверых раненых после авиаудара ВВС Израиля по району Тель-Хава в секторе Газа, сообщает палестинское радио Аль-Акса.
"После авиаударов в районе Тель-Хава в больницу доставили тела трех погибших, а также четверых раненых, двое из них в тяжелом состоянии" - сообщает радио.
Ранее сообщалось, что в  результате авиударов израильских ВВС погибли 32 человека, включая десять детей, еще 220 человек получили ранения.
В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы более 600 ракет, система израильского ПРО "Железный купол" перехватила 200 из них.
Ракетные удары - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
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