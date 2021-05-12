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Вторую партию вакцины "Спутник V" доставили в Армению
Вторую партию вакцины "Спутник V" доставили в Армению
Вторая партия российской вакцины против коронавируса "Спутник V" доставлена в Армению в ночь на среду, сообщили в пресс-службе армянского минздрава. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T10:54
2021-05-12T10:54
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ЕРЕВАН, 12 мая – РИА Новости. Вторая партия российской вакцины против коронавируса "Спутник V" доставлена в Армению в ночь на среду, сообщили в пресс-службе армянского минздрава."Вторая партия вакцины "Спутник V"... доставлена в эту ночь в Армению", - говорится в сообщении на сайте ведомства.В министерстве отметили, что поступившая в страну в апреле первая партия российской вакцины уже распределена по медицинским учреждениям, ею прививаются граждане, входящие в группу риска.Карантин объявлен в Армении до 11 июля в рамках борьбы с коронавирусом. Общая численность населения республики превышает 2,9 миллиона человек. Заявленная цель властей - вакцинировать от коронавируса до конца года около 700 тысяч человек. В Армении сейчас вакцинируют от COVID-19 препаратами "Спутник V", AstraZeneca и китайской вакциной CoronaVac.
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здоровье - общество, astrazeneca , армения, в мире

Вторую партию вакцины "Спутник V" доставили в Армению

10:54 12.05.2021
 
© РИА Новости / Абид Мажар / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Абид Мажар
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ЕРЕВАН, 12 мая – РИА Новости. Вторая партия российской вакцины против коронавируса "Спутник V" доставлена в Армению в ночь на среду, сообщили в пресс-службе армянского минздрава.
"Вторая партия вакцины "Спутник V"... доставлена в эту ночь в Армению", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Государства Палестина Риядом аль-Малики в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
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Лавров: Москва и Ереван обсудят производство "Спутника V" в Армении
В министерстве отметили, что поступившая в страну в апреле первая партия российской вакцины уже распределена по медицинским учреждениям, ею прививаются граждане, входящие в группу риска.
Карантин объявлен в Армении до 11 июля в рамках борьбы с коронавирусом. Общая численность населения республики превышает 2,9 миллиона человек. Заявленная цель властей - вакцинировать от коронавируса до конца года около 700 тысяч человек. В Армении сейчас вакцинируют от COVID-19 препаратами "Спутник V", AstraZeneca и китайской вакциной CoronaVac.
 
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