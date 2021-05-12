https://ria.ru/20210512/armeniya-1731901444.html
Вторую партию вакцины "Спутник V" доставили в Армению
Вторую партию вакцины "Спутник V" доставили в Армению
Вторая партия российской вакцины против коронавируса "Спутник V" доставлена в Армению в ночь на среду, сообщили в пресс-службе армянского минздрава. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T10:54
2021-05-12T10:54
2021-05-12T10:54
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ЕРЕВАН, 12 мая – РИА Новости. Вторая партия российской вакцины против коронавируса "Спутник V" доставлена в Армению в ночь на среду, сообщили в пресс-службе армянского минздрава."Вторая партия вакцины "Спутник V"... доставлена в эту ночь в Армению", - говорится в сообщении на сайте ведомства.В министерстве отметили, что поступившая в страну в апреле первая партия российской вакцины уже распределена по медицинским учреждениям, ею прививаются граждане, входящие в группу риска.Карантин объявлен в Армении до 11 июля в рамках борьбы с коронавирусом. Общая численность населения республики превышает 2,9 миллиона человек. Заявленная цель властей - вакцинировать от коронавируса до конца года около 700 тысяч человек. В Армении сейчас вакцинируют от COVID-19 препаратами "Спутник V", AstraZeneca и китайской вакциной CoronaVac.
https://ria.ru/20210506/lavrov-1731282187.html
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здоровье - общество, astrazeneca , армения, в мире