https://ria.ru/20210512/arktika-1731919436.html

В МИД рассказали о диалоге с США в рамках Арктического совета

В МИД рассказали о диалоге с США в рамках Арктического совета

Москва отмечает конструктивный характер диалога с США в рамках Арктического совета, заявил посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T12:08

2021-05-12T12:08

2021-05-12T12:25

николай корчунов

арктический совет

финляндия

норвегия

россия

арктика

сша

в мире

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Москва отмечает конструктивный характер диалога с США в рамках Арктического совета, заявил посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ, Николай Корчунов."Я хотел отметить очень конструктивные отношения и диалог с нашими американскими коллегами в рамках Арктического совета. И прежде всего хотел отметить те рабочие отношения, которые у меня сложились со старшим должностным лицом США в Арктическом совете Мередит Рубин", - заявил Корчунов на круглом столе в МИА "Россия сегодня" в преддверии начала председательства РФ в Арктическом совете.По его словам, есть очень большое понимание тех проблем, с которыми сталкивается арктический регион, и заинтересованность обеих стран в обеспечении развития коллективных подходов к управлению развитием региона. "У нас нет каких-либо трений, может быть, по некоторым вопросам могут быть разногласия, но могу вас заверить, что в основном они носят тактический характер", - добавил он.Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.В конце мая в Исландии пройдет встреча министров иностранных дел стран, входящих в Арктический совет. На министерском саммите будет объявлено о том, что председательство в этой авторитетной международной организации на два года переходит к России.

https://ria.ru/20210512/arktika-1731921122.html

https://ria.ru/20210511/arktika-1731759252.html

финляндия

норвегия

россия

арктика

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай корчунов, арктический совет, финляндия, норвегия, россия, арктика, сша, в мире