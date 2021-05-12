В МИД рассказали о диалоге с США в рамках Арктического совета
12:08 12.05.2021 (обновлено: 12:25 12.05.2021)
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Москва отмечает конструктивный характер диалога с США в рамках Арктического совета, заявил посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ, Николай Корчунов.
"Я хотел отметить очень конструктивные отношения и диалог с нашими американскими коллегами в рамках Арктического совета. И прежде всего хотел отметить те рабочие отношения, которые у меня сложились со старшим должностным лицом США в Арктическом совете Мередит Рубин", - заявил Корчунов на круглом столе в МИА "Россия сегодня" в преддверии начала председательства РФ в Арктическом совете.
По его словам, есть очень большое понимание тех проблем, с которыми сталкивается арктический регион, и заинтересованность обеих стран в обеспечении развития коллективных подходов к управлению развитием региона. "У нас нет каких-либо трений, может быть, по некоторым вопросам могут быть разногласия, но могу вас заверить, что в основном они носят тактический характер", - добавил он.
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.
В конце мая в Исландии пройдет встреча министров иностранных дел стран, входящих в Арктический совет. На министерском саммите будет объявлено о том, что председательство в этой авторитетной международной организации на два года переходит к России.