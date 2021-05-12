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В МИД рассказали о диалоге с США в рамках Арктического совета
В МИД рассказали о диалоге с США в рамках Арктического совета
Москва отмечает конструктивный характер диалога с США в рамках Арктического совета, заявил посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T12:08
2021-05-12T12:25
николай корчунов
арктический совет
финляндия
норвегия
россия
арктика
сша
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Москва отмечает конструктивный характер диалога с США в рамках Арктического совета, заявил посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ, Николай Корчунов."Я хотел отметить очень конструктивные отношения и диалог с нашими американскими коллегами в рамках Арктического совета. И прежде всего хотел отметить те рабочие отношения, которые у меня сложились со старшим должностным лицом США в Арктическом совете Мередит Рубин", - заявил Корчунов на круглом столе в МИА "Россия сегодня" в преддверии начала председательства РФ в Арктическом совете.По его словам, есть очень большое понимание тех проблем, с которыми сталкивается арктический регион, и заинтересованность обеих стран в обеспечении развития коллективных подходов к управлению развитием региона. "У нас нет каких-либо трений, может быть, по некоторым вопросам могут быть разногласия, но могу вас заверить, что в основном они носят тактический характер", - добавил он.Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.В конце мая в Исландии пройдет встреча министров иностранных дел стран, входящих в Арктический совет. На министерском саммите будет объявлено о том, что председательство в этой авторитетной международной организации на два года переходит к России.
https://ria.ru/20210512/arktika-1731921122.html
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николай корчунов, арктический совет, финляндия, норвегия, россия, арктика, сша, в мире

В МИД рассказали о диалоге с США в рамках Арктического совета

12:08 12.05.2021 (обновлено: 12:25 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Москва отмечает конструктивный характер диалога с США в рамках Арктического совета, заявил посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ, Николай Корчунов.
"Я хотел отметить очень конструктивные отношения и диалог с нашими американскими коллегами в рамках Арктического совета. И прежде всего хотел отметить те рабочие отношения, которые у меня сложились со старшим должностным лицом США в Арктическом совете Мередит Рубин", - заявил Корчунов на круглом столе в МИА "Россия сегодня" в преддверии начала председательства РФ в Арктическом совете.
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По его словам, есть очень большое понимание тех проблем, с которыми сталкивается арктический регион, и заинтересованность обеих стран в обеспечении развития коллективных подходов к управлению развитием региона. "У нас нет каких-либо трений, может быть, по некоторым вопросам могут быть разногласия, но могу вас заверить, что в основном они носят тактический характер", - добавил он.
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.
В конце мая в Исландии пройдет встреча министров иностранных дел стран, входящих в Арктический совет. На министерском саммите будет объявлено о том, что председательство в этой авторитетной международной организации на два года переходит к России.
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Николай КорчуновАрктический советФинляндияНорвегияРоссияАрктикаСШАВ мире
 
 
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