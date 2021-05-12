https://ria.ru/20210512/advokat-1732012493.html
Адвокат согласится с выбранной судом мерой пресечения для Галявиева
Адвокат согласится с выбранной судом мерой пресечения для Галявиева
Адвокат Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе, Александр Гиляжев заявил перед началом суда, что согласится с выбранной для его подзащитного... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T18:33
2021-05-12T18:33
2021-05-12T23:23
ильназ галявиев
стрельба в школе в казани
россия
следственный комитет россии (ск рф)
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Адвокат Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе, Александр Гиляжев заявил перед началом суда, что согласится с выбранной для его подзащитного мерой пресечения.Советский районный суд Казани в среду избирает Галявиеву меру пресечения.Перед началом суда в зал зашел Гиляжев, он уточнил, что пока не общался со своим подзащитным."Я не знаю. Я не видел его еще", - сказал Гиляжев журналистам, отвечая на вопрос, правда ли, что его подзащитный отказывается от еды."Я разделю его позицию", - добавил он, отвечая на вопрос, о какой мере пресечения он будет просить суд.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
https://ria.ru/20210512/vystrely-1732008548.html
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Адвокат по назначению ждет подсудимого Ильназа Галявиева. Кадры из зала суда
Александр Гиляжев - адвокат, которого Галявиеву назначил суд. Своего подзащитного он еще не видел.
2021-05-12T18:33
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ильназ галявиев, стрельба в школе в казани, россия, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия