https://ria.ru/20210511/zanyatiya-1731758297.html

В казанских школах отменили занятия 12 мая

В казанских школах отменили занятия 12 мая

Во всех школах Казани 12 мая отменены занятия, по поручению президента Татарстана проверят все учебные учреждения республики, сообщили в пресс-службе главы... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T12:38

2021-05-11T12:38

2021-05-11T12:39

рустам минниханов

образование - общество

стрельба в школе в казани

республика татарстан (татарстан)

казань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585297435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_018056ce47bc44a443a8a0906d54fbac.jpg

КАЗАНЬ, 11 мая - РИА Новости. Во всех школах Казани 12 мая отменены занятия, по поручению президента Татарстана проверят все учебные учреждения республики, сообщили в пресс-службе главы региона после ЧП со стрельбой в одной из казанских школ.Во вторник со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. В пресс-службе главы Татарстана РИА Новости рассказали, что погибли семь детей и учительница, еще 20 человек ранены. Национальный антитеррористический комитет сообщал, что погибли семеро детей, ранены 16 учащихся и сотрудников гимназии. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие.

республика татарстан (татарстан)

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рустам минниханов, образование - общество, стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань