В казанских школах отменили занятия 12 мая
12:38 11.05.2021 (обновлено: 12:39 11.05.2021)
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчитель химии готовится к дистанционному уроку в гимназии №15 Новосибирска
КАЗАНЬ, 11 мая - РИА Новости. Во всех школах Казани 12 мая отменены занятия, по поручению президента Татарстана проверят все учебные учреждения республики, сообщили в пресс-службе главы региона после ЧП со стрельбой в одной из казанских школ.
Во вторник со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. В пресс-службе главы Татарстана РИА Новости рассказали, что погибли семь детей и учительница, еще 20 человек ранены. Национальный антитеррористический комитет сообщал, что погибли семеро детей, ранены 16 учащихся и сотрудников гимназии. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие.
"12 мая во всех школах Казани отменены занятия. По поручению президента республики будут организованы проверки всех учебных учреждений Татарстана", - сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.