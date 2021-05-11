Российское посольство в США ответило на статьи о взломе Colonial Pipeline
08:42 11.05.2021 (обновлено: 09:44 11.05.2021)
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Россия отвергает "безосновательные измышления отдельных журналистов" о причастности к кибервзлому компании-оператора трубопроводов в США Colonial Pipeline. Об этом заявило посольство в Вашингтоне.
Дипломаты обратили внимание на попытки американских СМИ связать происшествие с Москвой, хотя президент США Джо Байден ранее говорил, что у Белого дома нет таких данных.
"При этом американские власти возлагают ответственность за инцидент на криминальную группу DarkSide и не ассоциируют ее с конкретными странами. Категорически отвергаем безосновательные измышления отдельных журналистов и вновь заявляем, что Россия не проводит "злонамеренных" операций в виртуальном пространстве", — говорится в сообщении дипмиссии на Facebook.
Хакеры атаковали системы компании 7 мая. Из-за инцидента крупнейший оператор восточной части США временно приостановил деятельность. Власти объявили ЧП регионального масштаба; оно затронуло 17 штатов и округ Колумбия.
Американские СМИ сообщали, что нападение организовала группа DarkSide, в которую входят восточноевропейские хакеры. Байден заявил, что злоумышленники могут находиться в России, но указаний на причастность Москвы у властей нет.