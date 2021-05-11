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Российское посольство в США ответило на статьи о взломе Colonial Pipeline
Российское посольство в США ответило на статьи о взломе Colonial Pipeline
Россия отвергает "безосновательные измышления отдельных журналистов" о причастности к кибервзлому компании-оператора трубопроводов в США Colonial Pipeline. Об... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T08:42
2021-05-11T09:44
джо байден
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вашингтон (город)
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Россия отвергает "безосновательные измышления отдельных журналистов" о причастности к кибервзлому компании-оператора трубопроводов в США Colonial Pipeline. Об этом заявило посольство в Вашингтоне.Дипломаты обратили внимание на попытки американских СМИ связать происшествие с Москвой, хотя президент США Джо Байден ранее говорил, что у Белого дома нет таких данных.Хакеры атаковали системы компании 7 мая. Из-за инцидента крупнейший оператор восточной части США временно приостановил деятельность. Власти объявили ЧП регионального масштаба; оно затронуло 17 штатов и округ Колумбия. Американские СМИ сообщали, что нападение организовала группа DarkSide, в которую входят восточноевропейские хакеры. Байден заявил, что злоумышленники могут находиться в России, но указаний на причастность Москвы у властей нет.
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джо байден, владимир путин, сша, россия, вашингтон (город), в мире

Российское посольство в США ответило на статьи о взломе Colonial Pipeline

08:42 11.05.2021 (обновлено: 09:44 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкЗдание посольства России в Вашингтоне
Здание посольства России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Россия отвергает "безосновательные измышления отдельных журналистов" о причастности к кибервзлому компании-оператора трубопроводов в США Colonial Pipeline. Об этом заявило посольство в Вашингтоне.
Дипломаты обратили внимание на попытки американских СМИ связать происшествие с Москвой, хотя президент США Джо Байден ранее говорил, что у Белого дома нет таких данных.

"При этом американские власти возлагают ответственность за инцидент на криминальную группу DarkSide и не ассоциируют ее с конкретными странами. Категорически отвергаем безосновательные измышления отдельных журналистов и вновь заявляем, что Россия не проводит "злонамеренных" операций в виртуальном пространстве", — говорится в сообщении дипмиссии на Facebook.

Хакеры атаковали системы компании 7 мая. Из-за инцидента крупнейший оператор восточной части США временно приостановил деятельность. Власти объявили ЧП регионального масштаба; оно затронуло 17 штатов и округ Колумбия.
Американские СМИ сообщали, что нападение организовала группа DarkSide, в которую входят восточноевропейские хакеры. Байден заявил, что злоумышленники могут находиться в России, но указаний на причастность Москвы у властей нет.
Нефтеперерабатывающий завод в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
Вчера, 21:13
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