https://ria.ru/20210511/vzlom-1731714448.html

Российское посольство в США ответило на статьи о взломе Colonial Pipeline

Российское посольство в США ответило на статьи о взломе Colonial Pipeline

Россия отвергает "безосновательные измышления отдельных журналистов" о причастности к кибервзлому компании-оператора трубопроводов в США Colonial Pipeline. Об... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T08:42

2021-05-11T08:42

2021-05-11T09:44

джо байден

владимир путин

сша

россия

вашингтон (город)

в мире

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Россия отвергает "безосновательные измышления отдельных журналистов" о причастности к кибервзлому компании-оператора трубопроводов в США Colonial Pipeline. Об этом заявило посольство в Вашингтоне.Дипломаты обратили внимание на попытки американских СМИ связать происшествие с Москвой, хотя президент США Джо Байден ранее говорил, что у Белого дома нет таких данных.Хакеры атаковали системы компании 7 мая. Из-за инцидента крупнейший оператор восточной части США временно приостановил деятельность. Власти объявили ЧП регионального масштаба; оно затронуло 17 штатов и округ Колумбия. Американские СМИ сообщали, что нападение организовала группа DarkSide, в которую входят восточноевропейские хакеры. Байден заявил, что злоумышленники могут находиться в России, но указаний на причастность Москвы у властей нет.

https://ria.ru/20210510/khakery-1731693714.html

сша

россия

вашингтон (город)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, владимир путин, сша, россия, вашингтон (город), в мире