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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20210511/voennyy-1731726022.html
В Идлибе погиб турецкий военный
В Идлибе погиб турецкий военный
Минобороны Турции сообщило об одном погибшем и четырех раненых военнослужащих в сирийском Идлибе в результате ракетной атаки на турецкий конвой. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T10:18
2021-05-11T10:18
война в сирии
россия
минобороны турции
исламское государство
идлиб (мухафаза)
сирия
в мире
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АНКАРА, 11 мая - РИА Новости. Минобороны Турции сообщило об одном погибшем и четырех раненых военнослужащих в сирийском Идлибе в результате ракетной атаки на турецкий конвой."В результате ракетной атаки 10 мая на наш конвой в районе операции "Щит весны" (начатой ВС Турции в Идлибе в феврале 2020 года – ред.) один военнослужащий погиб, еще четверо получили ранения и были немедленно доставлены в госпиталь", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства в Twitter.Отмечается, что сразу после атаки турецкие ВС открыли ответный огонь по определенным целям, откуда была произведена атака. Кто именно произвел нападение на турецкий конвой, не сообщается.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков, на севере страны действуют ряд антиправительственных протурецких группировок.* Террористическая организация, запрещена в России
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идлиб (мухафаза)
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россия, минобороны турции, исламское государство, идлиб (мухафаза), сирия, в мире

В Идлибе погиб турецкий военный

10:18 11.05.2021
 
© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие военные на границе между Турцией и Сирией
Турецкие военные на границе между Турцией и Сирией - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
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АНКАРА, 11 мая - РИА Новости. Минобороны Турции сообщило об одном погибшем и четырех раненых военнослужащих в сирийском Идлибе в результате ракетной атаки на турецкий конвой.
"В результате ракетной атаки 10 мая на наш конвой в районе операции "Щит весны" (начатой ВС Турции в Идлибе в феврале 2020 года – ред.) один военнослужащий погиб, еще четверо получили ранения и были немедленно доставлены в госпиталь", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства в Twitter.
Отмечается, что сразу после атаки турецкие ВС открыли ответный огонь по определенным целям, откуда была произведена атака. Кто именно произвел нападение на турецкий конвой, не сообщается.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков, на севере страны действуют ряд антиправительственных протурецких группировок.
* Террористическая организация, запрещена в России
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Война в СирииРоссияМинобороны ТурцииИсламское государствоИдлиб (мухафаза)СирияВ мире
 
 
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