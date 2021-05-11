https://ria.ru/20210511/vaktsinatsiya-1731765521.html

В Югре более ста тысяч человек завершили вакцинацию от COVID-19

В Югре более ста тысяч человек завершили вакцинацию от COVID-19

Более 100 тысяч человек завершили вакцинацию от COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила глава региона Наталья Комарова. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T13:12

2021-05-11T13:12

2021-05-11T13:12

ханты-мансийский автономный округ

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

югра

ханты-мансийский автономный округ

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 мая - РИА Новости. Более 100 тысяч человек завершили вакцинацию от COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила глава региона Наталья Комарова."По состоянию на 11 мая, привиты первым компонентом вакцины 170,6 тысячи человек... Завершили вакцинацию 102,2 тысячи человек", - сказала Комарова в ходе заседания регионального оперативного штаба во вторник.Она уточнила, что в Югру за все время поступило 236 тысяч доз вакцины от COVID-19, в том числе около четверти от этого объема - в период продолжительных майских нерабочих дней."В регионе есть вакцина от коронавируса. При желании граждане могут воспользоваться ею и сделать прививку, а отвечающие за вакцинацию обязаны организовать эту процедуру", - добавила Комарова.В начале апреля сообщалось, что в округ впервые поступила вакцина "ЭпиВакКорона", ее разработал государственный научный центр "Вектор". До этого жителей Югры прививали от COVID-19 исключительно препаратом "Спутник V".Ранее глава региона поручила профильным департаментам правительства Югры совместно с муниципалитетами организовать дополнительное информирование граждан о преимуществах вакцинации от коронавируса.Уровень заболеваемости COVID-19 в Югре снижается с середины февраля, с тех пор число выявляемых за сутки случаев сократилось в три раза, до 45. С 1 апреля режим самоизоляции в регионе для граждан старше 65 лет, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями носит рекомендательный характер.

https://radiosputnik.ria.ru/20210510/vaktsinatsiya-1731667472.html

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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