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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20210511/vaktsinatsiya-1731765521.html
В Югре более ста тысяч человек завершили вакцинацию от COVID-19
В Югре более ста тысяч человек завершили вакцинацию от COVID-19
Более 100 тысяч человек завершили вакцинацию от COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила глава региона Наталья Комарова. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T13:12
2021-05-11T13:12
ханты-мансийский автономный округ
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
югра
ханты-мансийский автономный округ
общество
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 мая - РИА Новости. Более 100 тысяч человек завершили вакцинацию от COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила глава региона Наталья Комарова."По состоянию на 11 мая, привиты первым компонентом вакцины 170,6 тысячи человек... Завершили вакцинацию 102,2 тысячи человек", - сказала Комарова в ходе заседания регионального оперативного штаба во вторник.Она уточнила, что в Югру за все время поступило 236 тысяч доз вакцины от COVID-19, в том числе около четверти от этого объема - в период продолжительных майских нерабочих дней."В регионе есть вакцина от коронавируса. При желании граждане могут воспользоваться ею и сделать прививку, а отвечающие за вакцинацию обязаны организовать эту процедуру", - добавила Комарова.В начале апреля сообщалось, что в округ впервые поступила вакцина "ЭпиВакКорона", ее разработал государственный научный центр "Вектор". До этого жителей Югры прививали от COVID-19 исключительно препаратом "Спутник V".Ранее глава региона поручила профильным департаментам правительства Югры совместно с муниципалитетами организовать дополнительное информирование граждан о преимуществах вакцинации от коронавируса.Уровень заболеваемости COVID-19 в Югре снижается с середины февраля, с тех пор число выявляемых за сутки случаев сократилось в три раза, до 45. С 1 апреля режим самоизоляции в регионе для граждан старше 65 лет, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями носит рекомендательный характер.
https://radiosputnik.ria.ru/20210510/vaktsinatsiya-1731667472.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, югра, ханты-мансийский автономный округ, общество

В Югре более ста тысяч человек завершили вакцинацию от COVID-19

13:12 11.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" в мобильном пункте вакцинации от COVID-19
Ампулы с вакциной Гам-КОВИД-Вак в мобильном пункте вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 мая - РИА Новости. Более 100 тысяч человек завершили вакцинацию от COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила глава региона Наталья Комарова.
"По состоянию на 11 мая, привиты первым компонентом вакцины 170,6 тысячи человек... Завершили вакцинацию 102,2 тысячи человек", - сказала Комарова в ходе заседания регионального оперативного штаба во вторник.
Она уточнила, что в Югру за все время поступило 236 тысяч доз вакцины от COVID-19, в том числе около четверти от этого объема - в период продолжительных майских нерабочих дней.
"В регионе есть вакцина от коронавируса. При желании граждане могут воспользоваться ею и сделать прививку, а отвечающие за вакцинацию обязаны организовать эту процедуру", - добавила Комарова.
В начале апреля сообщалось, что в округ впервые поступила вакцина "ЭпиВакКорона", ее разработал государственный научный центр "Вектор". До этого жителей Югры прививали от COVID-19 исключительно препаратом "Спутник V".
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Ранее глава региона поручила профильным департаментам правительства Югры совместно с муниципалитетами организовать дополнительное информирование граждан о преимуществах вакцинации от коронавируса.
Уровень заболеваемости COVID-19 в Югре снижается с середины февраля, с тех пор число выявляемых за сутки случаев сократилось в три раза, до 45. С 1 апреля режим самоизоляции в регионе для граждан старше 65 лет, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями носит рекомендательный характер.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЮграХанты-Мансийский автономный округОбщество
 
 
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