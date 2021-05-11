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Юрист рассказал, когда можно не подчиняться требованиям ДПС
Юрист рассказал, когда можно не подчиняться требованиям ДПС
Правила диктуют необходимость подчинения законным требованиям представителей органов полиции и правопорядка. Незаконным же требованиям, например, выходить из... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T01:15
2021-05-11T01:15
2021-05-11T01:15
надежда ермолаева
россия
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общество
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Правила диктуют необходимость подчинения законным требованиям представителей органов полиции и правопорядка. Незаконным же требованиям, например, выходить из машины на дороге с интенсивным движением, подчиняться не обязательно, рассказала агентству "Прайм" адвокат, эксперт проекта "Слева наПраво" Надежда Ермолаева.По ее словам, важно понимать нормативные требования, которыми руководствуются сотрудники ГИБДД. Основной приоритет — защита жизни и здоровья граждан, при этом основная ответственность за безопасность дорожного движения лежит на государстве.Исходя из этого, водитель при остановке транспортного средства сотрудником ДПС не обязан выходить из машины, в противном случае в условиях интенсивного дорожного движения это создало бы угрозу его жизни.Отказаться вовсе от процедуры нельзя, но провести ее не на дороге, а в условиях медицинского учреждения — ваше право.Бывает, что инспектор требует произвести осмотр или досмотр автомобиля. Здесь тоже есть ряд ограничений, например, в большинстве случаев обязательно составление протокола и присутствие понятых, заключила Ермолаева.
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надежда ермолаева, россия, штрафы, авто, общество
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости.
Правила диктуют необходимость подчинения законным требованиям представителей органов полиции и правопорядка. Незаконным же требованиям, например, выходить из машины на дороге с интенсивным движением, подчиняться не обязательно, рассказала агентству "Прайм
" адвокат, эксперт проекта "Слева наПраво" Надежда Ермолаева
.
По ее словам, важно понимать нормативные требования, которыми руководствуются сотрудники ГИБДД. Основной приоритет — защита жизни и здоровья граждан, при этом основная ответственность за безопасность дорожного движения лежит на государстве.
Исходя из этого, водитель при остановке транспортного средства сотрудником ДПС не обязан выходить из машины, в противном случае в условиях интенсивного дорожного движения это создало бы угрозу его жизни.
"Если сотрудник ДПС предлагает "дыхнуть в трубочку", водитель может отказаться это делать прямо на дороге и проследовать с инспектором для прохождения медицинского освидетельствования в специальном учреждении", — приводит она пример.
Отказаться вовсе от процедуры нельзя, но провести ее не на дороге, а в условиях медицинского учреждения — ваше право.
Бывает, что инспектор требует произвести осмотр или досмотр автомобиля. Здесь тоже есть ряд ограничений, например, в большинстве случаев обязательно составление протокола и присутствие понятых, заключила Ермолаева.