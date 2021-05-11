https://ria.ru/20210511/tatarstan-1731734480.html

Власти Татарстана назвали сообщения о стрельбе в других школах фейками

Власти Татарстана назвали сообщения о стрельбе в других школах фейками

Сообщения о стрельбе в других школах Казани являются фейком, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства образования Татарстана. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T11:00

2021-05-11T11:00

2021-05-11T11:04

стрельба в школе в казани

казань

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая — РИА Новости. Сообщения о стрельбе в других школах Казани являются фейком, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства образования Татарстана.Как сообщили ранее РИА Новости в экстренных службах, число погибших при стрельбе в школе в Казани увеличилось до 11 человек."Прошу вас донести до родителей, что не нужно верить недостоверной информации, что и в других школах - 8-й, 90-й - тоже стрельба. Мы держим ситуация под особым контролем, это все недостоверно. Не надо ее репостить. Это фейки", - заявила руководитель пресс-службы минобразования Татарстана Алсу Мухаметова.

https://ria.ru/20210511/strelba-1731729016.html

казань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, казань, происшествия