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Власти Татарстана назвали сообщения о стрельбе в других школах фейками
Власти Татарстана назвали сообщения о стрельбе в других школах фейками
Сообщения о стрельбе в других школах Казани являются фейком, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства образования Татарстана. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T11:00
2021-05-11T11:04
стрельба в школе в казани
казань
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая — РИА Новости. Сообщения о стрельбе в других школах Казани являются фейком, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства образования Татарстана.Как сообщили ранее РИА Новости в экстренных службах, число погибших при стрельбе в школе в Казани увеличилось до 11 человек."Прошу вас донести до родителей, что не нужно верить недостоверной информации, что и в других школах - 8-й, 90-й - тоже стрельба. Мы держим ситуация под особым контролем, это все недостоверно. Не надо ее репостить. Это фейки", - заявила руководитель пресс-службы минобразования Татарстана Алсу Мухаметова.
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стрельба в школе в казани, казань, происшествия

Власти Татарстана назвали сообщения о стрельбе в других школах фейками

11:00 11.05.2021 (обновлено: 11:04 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтрельба у школы в Казани
Стрельба у школы в Казани - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая — РИА Новости. Сообщения о стрельбе в других школах Казани являются фейком, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства образования Татарстана.
Как сообщили ранее РИА Новости в экстренных службах, число погибших при стрельбе в школе в Казани увеличилось до 11 человек.
"Прошу вас донести до родителей, что не нужно верить недостоверной информации, что и в других школах - 8-й, 90-й - тоже стрельба. Мы держим ситуация под особым контролем, это все недостоверно. Не надо ее репостить. Это фейки", - заявила руководитель пресс-службы минобразования Татарстана Алсу Мухаметова.
Двое неизвестных открыли стрельбу в казанской школе. Кадры с места проишествия - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
10:33
Опубликовано видео с места стрельбы в Казани
 
Стрельба в школе в КазаниКазаньПроисшествия
 
 
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11:00Власти Татарстана назвали сообщения о стрельбе в других школах фейками
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