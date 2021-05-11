https://ria.ru/20210511/tatarstan-1731734480.html
Власти Татарстана назвали сообщения о стрельбе в других школах фейками
Власти Татарстана назвали сообщения о стрельбе в других школах фейками
Сообщения о стрельбе в других школах Казани являются фейком, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства образования Татарстана. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T11:00
2021-05-11T11:00
2021-05-11T11:04
стрельба в школе в казани
казань
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая — РИА Новости. Сообщения о стрельбе в других школах Казани являются фейком, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства образования Татарстана.Как сообщили ранее РИА Новости в экстренных службах, число погибших при стрельбе в школе в Казани увеличилось до 11 человек."Прошу вас донести до родителей, что не нужно верить недостоверной информации, что и в других школах - 8-й, 90-й - тоже стрельба. Мы держим ситуация под особым контролем, это все недостоверно. Не надо ее репостить. Это фейки", - заявила руководитель пресс-службы минобразования Татарстана Алсу Мухаметова.
https://ria.ru/20210511/strelba-1731729016.html
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стрельба в школе в казани, казань, происшествия