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В ОНФ выразили соболезнования семьям погибших при стрельбе в Казани

В ОНФ выразили соболезнования семьям погибших при стрельбе в Казани

Общероссийский народный фронт выражает соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в школе в Казани, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОНФ. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T13:58

2021-05-11T13:58

2021-05-11T13:58

стрельба в школе в казани

россия

общероссийский народный фронт

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

казань

происшествия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Общероссийский народный фронт выражает соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в школе в Казани, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОНФ.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и учительница, еще 20 человек ранены. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)."Народный фронт выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в школе в Казани. Страшное событие унесло жизни людей и отозвалось в сердце каждого неравнодушного гражданина. Страна скорбит вместе с близкими погибших", - говорится в заявлении.

россия

казань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, общероссийский народный фронт, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, происшествия