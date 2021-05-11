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Почти треть россиян ежедневно сталкиваются со спамом, показал опрос
Почти треть россиян ежедневно сталкиваются со спамом, показал опрос
Ежедневно сталкиваются с назойливыми рекламными сообщениями 29% россиян, при этом чаще всего спам касается банковских услуг, услуг связи и медицины, следует из... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T12:44
2021-05-11T12:44
россия
вциом
москва
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Ежедневно сталкиваются с назойливыми рекламными сообщениями 29% россиян, при этом чаще всего спам касается банковских услуг, услуг связи и медицины, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Отмечается, что 28% россиян знают значение слова "спам", при этом 14% думают, что оно обозначает ненужную информацию, 5% полагают, что оно означает "мусор", 3% - обман либо мошенничество, 3% - рекламу и 2% - вирус."Более трети наших граждан (37%) ранее не сталкивались с этим термином. Чаще других знают, что слово "спам" обозначает навязчивую рекламу, молодые люди 18-24 лет (47%) и граждане 25-34 лет (41%), а также жители Москвы и Санкт-Петербурга (42%), городов-миллионников (41%), городов с населением 500-950 тысяч жителей (38%) и соотечественники с высшим и неполным высшим образованием (42%)", - говорится в результатах опроса.При этом ежедневно получают назойливые рекламные сообщения 29% россиян. Также 24% заявили, что получают спам один или несколько раз в неделю, 17% - раз в месяц. Еще 28% ответили, что не получали подобных звонков либо сообщений за прошедший месяц."Чаще всего предметом навязчивой рекламы были банковские услуги (73%), услуги связи (35%), медицинские услуги (34%), юридические услуги (19%), образовательные услуги (15%), медикаменты (15%), компьютерные программы (12%) и туристические услуги (9%)", - говорится в результатах опроса.Отмечается, что 63% россиян испытывают раздражение от спам-звонков и сообщений, 8% спам не раздражается, 29% сообщили, что им это безразлично.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" прошел 30 апреля. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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россия, вциом, москва, санкт-петербург, общество

Почти треть россиян ежедневно сталкиваются со спамом, показал опрос

12:44 11.05.2021
 
CC0 / picjumbo_com / Девушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
CC0 / picjumbo_com /
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Ежедневно сталкиваются с назойливыми рекламными сообщениями 29% россиян, при этом чаще всего спам касается банковских услуг, услуг связи и медицины, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Отмечается, что 28% россиян знают значение слова "спам", при этом 14% думают, что оно обозначает ненужную информацию, 5% полагают, что оно означает "мусор", 3% - обман либо мошенничество, 3% - рекламу и 2% - вирус.
"Более трети наших граждан (37%) ранее не сталкивались с этим термином. Чаще других знают, что слово "спам" обозначает навязчивую рекламу, молодые люди 18-24 лет (47%) и граждане 25-34 лет (41%), а также жители Москвы и Санкт-Петербурга (42%), городов-миллионников (41%), городов с населением 500-950 тысяч жителей (38%) и соотечественники с высшим и неполным высшим образованием (42%)", - говорится в результатах опроса.
При этом ежедневно получают назойливые рекламные сообщения 29% россиян. Также 24% заявили, что получают спам один или несколько раз в неделю, 17% - раз в месяц. Еще 28% ответили, что не получали подобных звонков либо сообщений за прошедший месяц.
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"Чаще всего предметом навязчивой рекламы были банковские услуги (73%), услуги связи (35%), медицинские услуги (34%), юридические услуги (19%), образовательные услуги (15%), медикаменты (15%), компьютерные программы (12%) и туристические услуги (9%)", - говорится в результатах опроса.
Отмечается, что 63% россиян испытывают раздражение от спам-звонков и сообщений, 8% спам не раздражается, 29% сообщили, что им это безразлично.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" прошел 30 апреля. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
 
РоссияВЦИОММоскваСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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