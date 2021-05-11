https://ria.ru/20210511/spam-1731759798.html

Почти треть россиян ежедневно сталкиваются со спамом, показал опрос

Почти треть россиян ежедневно сталкиваются со спамом, показал опрос

Ежедневно сталкиваются с назойливыми рекламными сообщениями 29% россиян, при этом чаще всего спам касается банковских услуг, услуг связи и медицины, следует из... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T12:44

2021-05-11T12:44

2021-05-11T12:44

россия

вциом

москва

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Ежедневно сталкиваются с назойливыми рекламными сообщениями 29% россиян, при этом чаще всего спам касается банковских услуг, услуг связи и медицины, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Отмечается, что 28% россиян знают значение слова "спам", при этом 14% думают, что оно обозначает ненужную информацию, 5% полагают, что оно означает "мусор", 3% - обман либо мошенничество, 3% - рекламу и 2% - вирус."Более трети наших граждан (37%) ранее не сталкивались с этим термином. Чаще других знают, что слово "спам" обозначает навязчивую рекламу, молодые люди 18-24 лет (47%) и граждане 25-34 лет (41%), а также жители Москвы и Санкт-Петербурга (42%), городов-миллионников (41%), городов с населением 500-950 тысяч жителей (38%) и соотечественники с высшим и неполным высшим образованием (42%)", - говорится в результатах опроса.При этом ежедневно получают назойливые рекламные сообщения 29% россиян. Также 24% заявили, что получают спам один или несколько раз в неделю, 17% - раз в месяц. Еще 28% ответили, что не получали подобных звонков либо сообщений за прошедший месяц."Чаще всего предметом навязчивой рекламы были банковские услуги (73%), услуги связи (35%), медицинские услуги (34%), юридические услуги (19%), образовательные услуги (15%), медикаменты (15%), компьютерные программы (12%) и туристические услуги (9%)", - говорится в результатах опроса.Отмечается, что 63% россиян испытывают раздражение от спам-звонков и сообщений, 8% спам не раздражается, 29% сообщили, что им это безразлично.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" прошел 30 апреля. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20210503/moshenniki-1730966858.html

россия

москва

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вциом, москва, санкт-петербург, общество