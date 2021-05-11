https://ria.ru/20210511/soboleznovaniya-1731786532.html

МИД Турции выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

МИД Турции выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

МИД Турции выразил соболезнования в связи со стрельбой в школе в Казани. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T14:56

2021-05-11T14:56

2021-05-11T17:30

стрельба в школе в казани

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мид турции

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

казань

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АНКАРА, 11 мая - РИА Новости. МИД Турции выразил соболезнования в связи со стрельбой в школе в Казани."С печалью узнали о гибели большого числа учащихся и учителя в результате нападения на школу в столице Татарстана Казани. Выражаем искренние соболезнования дружественному народу Республики Татарстан в составе РФ, родственникам погибших в этом ужасном нападении и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в заявлении турецкого МИД.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и учительница, еще 20 человек ранены. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

https://ria.ru/20210511/kazan-1731783136.html

россия

республика татарстан (татарстан)

казань

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стрельба в школе в казани, россия, следственный комитет россии (ск рф), мид турции, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), казань