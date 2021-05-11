В Минздраве Словакии рассказали о ситуации с использованием "Спутника V"
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДоставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал "Москва Карго"
ПРАГА, 11 мая – РИА Новости. Минздрав Словакии еще не получал официального согласия от российской стороны на использование вакцины "Спутник V" в республике, заявила представитель ведомства Зузана Элиашова.
В понедельник вечером вице-премьер и глава минфина Игорь Матович сообщил, что в выходные он якобы договорился с российской стороной, что после успешного тестирования "Спутника V" в сертифицированной венгерской лаборатории OMCL Россия "согласна с началом прививок". По словам Матовича, "все идет к тому, что в ближайшие дни начнется вакцинация "Спутником V" и в Словакии".
"Минздрав республики не располагает в данный момент официальной информацией (о согласии российской стороны на использование "Спутника V"), ведомство ее не получало. Фактом остается, что начало прививок вакциной "Спутник V" в Словакии после ее проверки соответствующими специализированными авторитетными органами было бы хорошей новостью", - сказала Элиашова журналистам, ее традиционное выступление транслировали сетевые ТВ-каналы. Представитель минздрава добавила, что безопасность пациентов является приоритетом, а вакцинация служит действенным фактором для охраны здоровья и жизни людей.
В апреле Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что из-за нарушений контракта просит правительство Словакии вернуть партию вакцины "Спутник V", чтобы использовать ее в других странах. Разработчики российской вакцины говорили, что не против, чтобы Словакия опубликовала контракт на поставку вакцины, но при этом следовало бы опубликовать и контракт на поставку вакцины Pfizer.
Первая партия "Спутника V" поступила в Словакию 1 марта, вызвав политический скандал, поскольку ни тогдашний премьер Матович, ни занимавший пост главы минздрава Марек Крайчи не сообщили заранее об этом ни президенту Зузане Чапутовой, ни коллегам по кабмину. В правительстве выступали против закупки "Спутника V" до тех пор, пока его не одобрит европейский регулятор, шесть министров покинули кабинет и призвали к отставкам Матовича и Крайчи, что оба позднее и сделали. Реорганизованный состав кабмина утвердили 1 апреля, Матович стал вице-премьером и министром финансов.
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.