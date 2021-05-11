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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210511/slovakiya-1731797665.html
В Минздраве Словакии рассказали о ситуации с использованием "Спутника V"
В Минздраве Словакии рассказали о ситуации с использованием "Спутника V"
Минздрав Словакии еще не получал официального согласия от российской стороны на использование вакцины "Спутник V" в республике, заявила представитель ведомства... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T15:46
2021-05-11T15:46
распространение коронавируса
игорь матович
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
словакия
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ПРАГА, 11 мая – РИА Новости. Минздрав Словакии еще не получал официального согласия от российской стороны на использование вакцины "Спутник V" в республике, заявила представитель ведомства Зузана Элиашова.В понедельник вечером вице-премьер и глава минфина Игорь Матович сообщил, что в выходные он якобы договорился с российской стороной, что после успешного тестирования "Спутника V" в сертифицированной венгерской лаборатории OMCL Россия "согласна с началом прививок". По словам Матовича, "все идет к тому, что в ближайшие дни начнется вакцинация "Спутником V" и в Словакии"."Минздрав республики не располагает в данный момент официальной информацией (о согласии российской стороны на использование "Спутника V"), ведомство ее не получало. Фактом остается, что начало прививок вакциной "Спутник V" в Словакии после ее проверки соответствующими специализированными авторитетными органами было бы хорошей новостью", - сказала Элиашова журналистам, ее традиционное выступление транслировали сетевые ТВ-каналы. Представитель минздрава добавила, что безопасность пациентов является приоритетом, а вакцинация служит действенным фактором для охраны здоровья и жизни людей.В апреле Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что из-за нарушений контракта просит правительство Словакии вернуть партию вакцины "Спутник V", чтобы использовать ее в других странах. Разработчики российской вакцины говорили, что не против, чтобы Словакия опубликовала контракт на поставку вакцины, но при этом следовало бы опубликовать и контракт на поставку вакцины Pfizer.Первая партия "Спутника V" поступила в Словакию 1 марта, вызвав политический скандал, поскольку ни тогдашний премьер Матович, ни занимавший пост главы минздрава Марек Крайчи не сообщили заранее об этом ни президенту Зузане Чапутовой, ни коллегам по кабмину. В правительстве выступали против закупки "Спутника V" до тех пор, пока его не одобрит европейский регулятор, шесть министров покинули кабинет и призвали к отставкам Матовича и Крайчи, что оба позднее и сделали. Реорганизованный состав кабмина утвердили 1 апреля, Матович стал вице-премьером и министром финансов.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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игорь матович, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, словакия

В Минздраве Словакии рассказали о ситуации с использованием "Спутника V"

15:46 11.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДоставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал "Москва Карго"
Доставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал Москва Карго - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПРАГА, 11 мая – РИА Новости. Минздрав Словакии еще не получал официального согласия от российской стороны на использование вакцины "Спутник V" в республике, заявила представитель ведомства Зузана Элиашова.
В понедельник вечером вице-премьер и глава минфина Игорь Матович сообщил, что в выходные он якобы договорился с российской стороной, что после успешного тестирования "Спутника V" в сертифицированной венгерской лаборатории OMCL Россия "согласна с началом прививок". По словам Матовича, "все идет к тому, что в ближайшие дни начнется вакцинация "Спутником V" и в Словакии".
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Россия выполнила контракт по поставке Венгрии вакцины "Спутник V"
"Минздрав республики не располагает в данный момент официальной информацией (о согласии российской стороны на использование "Спутника V"), ведомство ее не получало. Фактом остается, что начало прививок вакциной "Спутник V" в Словакии после ее проверки соответствующими специализированными авторитетными органами было бы хорошей новостью", - сказала Элиашова журналистам, ее традиционное выступление транслировали сетевые ТВ-каналы. Представитель минздрава добавила, что безопасность пациентов является приоритетом, а вакцинация служит действенным фактором для охраны здоровья и жизни людей.
В апреле Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что из-за нарушений контракта просит правительство Словакии вернуть партию вакцины "Спутник V", чтобы использовать ее в других странах. Разработчики российской вакцины говорили, что не против, чтобы Словакия опубликовала контракт на поставку вакцины, но при этом следовало бы опубликовать и контракт на поставку вакцины Pfizer.
Первая партия "Спутника V" поступила в Словакию 1 марта, вызвав политический скандал, поскольку ни тогдашний премьер Матович, ни занимавший пост главы минздрава Марек Крайчи не сообщили заранее об этом ни президенту Зузане Чапутовой, ни коллегам по кабмину. В правительстве выступали против закупки "Спутника V" до тех пор, пока его не одобрит европейский регулятор, шесть министров покинули кабинет и призвали к отставкам Матовича и Крайчи, что оба позднее и сделали. Реорганизованный состав кабмина утвердили 1 апреля, Матович стал вице-премьером и министром финансов.
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
 
Распространение коронавирусаИгорь МатовичВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийThe LancetСловакия
 
 
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