https://ria.ru/20210511/shkola-1731853602.html
В СК рассказали, где находилась взорванная в казанской гимназии бомба
В СК рассказали, где находилась взорванная в казанской гимназии бомба
Сообщения о заложенной в казанской школе № 175 бомбе не соответствуют действительности, заявила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T21:21
2021-05-11T21:21
2021-05-11T22:15
стрельба в школе в казани
россия
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
рустам минниханов
казань
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731828224_0:223:3072:1951_1920x0_80_0_0_fb8e0df1fd4884afc67b2c33eb3247ed.jpg
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Сообщения о заложенной в казанской школе № 175 бомбе не соответствуют действительности, заявила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.Информация об этом появилась в СМИ: они написали, что Ильназ Галявиев оставил взрывчатку в школьной раздевалке."На самом деле при входе в школу он взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. Никаких других взрывных устройств при осмотре места трагедии следственной группой не обнаружено", — сказала Петренко журналистам.Она напомнила, что достоверную информация может предоставить только тот правоохранительный орган, в производстве которого находится уголовное дело.Трагедия в школе № 175Во вторник 19-летний студент Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе № 175. Семь детей и двое взрослых погибли, еще 21 человек ранен. Двое школьников, пострадавших при нападении на гимназию, находятся в крайне тяжелом состоянии.Атаковавшего задержали. Выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие.Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. В Татарстане объявили 12 мая днем траура.После инцидента Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о гражданском обороте оружия. Президент пояснил, что иногда часть стрелкового вооружения, которое в некоторых странах используют как штурмовые винтовки, регистрируют в качестве охотничьего оружия.
https://ria.ru/20210511/kazan-1731838289.html
россия
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731828224_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_55b2f69ba14cf95db9bdceb92f3b7bdd.jpg
Кадры силовиков с оружием на прилегающих к школе улицах
Вокруг 175-й школы оцепление, у каждого входа и на прилегающих улицах силовики с оружием.
2021-05-11T21:21
true
PT0M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стрельба в школе в казани, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, происшествия
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости.
Сообщения о заложенной в казанской школе № 175 бомбе не соответствуют действительности, заявила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко
.
Информация об этом появилась в СМИ: они написали, что Ильназ Галявиев оставил взрывчатку в школьной раздевалке.
"На самом деле при входе в школу он взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. Никаких других взрывных устройств при осмотре места трагедии следственной группой не обнаружено", — сказала Петренко журналистам.
Она напомнила, что достоверную информация может предоставить только тот правоохранительный орган, в производстве которого находится уголовное дело.
Трагедия в школе № 175
Во вторник 19-летний студент Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе № 175. Семь детей и двое взрослых погибли, еще 21 человек ранен. Двое школьников, пострадавших при нападении на гимназию, находятся в крайне тяжелом состоянии.
Атаковавшего задержали. Выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие.
Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. В Татарстане объявили 12 мая днем траура.
После инцидента Владимир Путин
поручил главе Росгвардии Виктору Золотову
проработать новое положение о гражданском обороте оружия. Президент пояснил, что иногда часть стрелкового вооружения, которое в некоторых странах используют как штурмовые винтовки, регистрируют в качестве охотничьего оружия.