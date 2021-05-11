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В СК рассказали, где находилась взорванная в казанской гимназии бомба
В СК рассказали, где находилась взорванная в казанской гимназии бомба
Сообщения о заложенной в казанской школе № 175 бомбе не соответствуют действительности, заявила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T21:21
2021-05-11T22:15
стрельба в школе в казани
россия
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
рустам минниханов
казань
происшествия
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Сообщения о заложенной в казанской школе № 175 бомбе не соответствуют действительности, заявила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.Информация об этом появилась в СМИ: они написали, что Ильназ Галявиев оставил взрывчатку в школьной раздевалке."На самом деле при входе в школу он взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. Никаких других взрывных устройств при осмотре места трагедии следственной группой не обнаружено", — сказала Петренко журналистам.Она напомнила, что достоверную информация может предоставить только тот правоохранительный орган, в производстве которого находится уголовное дело.Трагедия в школе № 175Во вторник 19-летний студент Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе № 175. Семь детей и двое взрослых погибли, еще 21 человек ранен. Двое школьников, пострадавших при нападении на гимназию, находятся в крайне тяжелом состоянии.Атаковавшего задержали. Выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие.Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. В Татарстане объявили 12 мая днем траура.После инцидента Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о гражданском обороте оружия. Президент пояснил, что иногда часть стрелкового вооружения, которое в некоторых странах используют как штурмовые винтовки, регистрируют в качестве охотничьего оружия.
https://ria.ru/20210511/kazan-1731838289.html
россия
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Кадры силовиков с оружием на прилегающих к школе улицах
Вокруг 175-й школы оцепление, у каждого входа и на прилегающих улицах силовики с оружием.
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стрельба в школе в казани, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, происшествия

В СК рассказали, где находилась взорванная в казанской гимназии бомба

21:21 11.05.2021 (обновлено: 22:15 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана / Перейти в фотобанкСитуация у школы в Казани, где произошла стрельба
Ситуация у школы в Казани, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Сообщения о заложенной в казанской школе № 175 бомбе не соответствуют действительности, заявила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.
Информация об этом появилась в СМИ: они написали, что Ильназ Галявиев оставил взрывчатку в школьной раздевалке.
"На самом деле при входе в школу он взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. Никаких других взрывных устройств при осмотре места трагедии следственной группой не обнаружено", — сказала Петренко журналистам.
Она напомнила, что достоверную информация может предоставить только тот правоохранительный орган, в производстве которого находится уголовное дело.

Трагедия в школе № 175

Во вторник 19-летний студент Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе № 175. Семь детей и двое взрослых погибли, еще 21 человек ранен. Двое школьников, пострадавших при нападении на гимназию, находятся в крайне тяжелом состоянии.
Атаковавшего задержали. Выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие.
Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. В Татарстане объявили 12 мая днем траура.
После инцидента Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о гражданском обороте оружия. Президент пояснил, что иногда часть стрелкового вооружения, которое в некоторых странах используют как штурмовые винтовки, регистрируют в качестве охотничьего оружия.
Сотрудник правоохранительных органов у школы в Казани, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
Вчера, 19:01
Восстановлена хронология событий во время стрельбы в казанской школе
 
Стрельба в школе в КазаниРоссияСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Рустам МиннихановКазаньПроисшествия
 
 
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