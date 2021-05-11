https://ria.ru/20210511/shkola-1731853602.html

В СК рассказали, где находилась взорванная в казанской гимназии бомба

В СК рассказали, где находилась взорванная в казанской гимназии бомба

Сообщения о заложенной в казанской школе № 175 бомбе не соответствуют действительности, заявила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T21:21

2021-05-11T21:21

2021-05-11T22:15

стрельба в школе в казани

россия

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

казань

происшествия

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Сообщения о заложенной в казанской школе № 175 бомбе не соответствуют действительности, заявила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.Информация об этом появилась в СМИ: они написали, что Ильназ Галявиев оставил взрывчатку в школьной раздевалке."На самом деле при входе в школу он взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. Никаких других взрывных устройств при осмотре места трагедии следственной группой не обнаружено", — сказала Петренко журналистам.Она напомнила, что достоверную информация может предоставить только тот правоохранительный орган, в производстве которого находится уголовное дело.Трагедия в школе № 175Во вторник 19-летний студент Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе № 175. Семь детей и двое взрослых погибли, еще 21 человек ранен. Двое школьников, пострадавших при нападении на гимназию, находятся в крайне тяжелом состоянии.Атаковавшего задержали. Выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие.Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. В Татарстане объявили 12 мая днем траура.После инцидента Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о гражданском обороте оружия. Президент пояснил, что иногда часть стрелкового вооружения, которое в некоторых странах используют как штурмовые винтовки, регистрируют в качестве охотничьего оружия.

https://ria.ru/20210511/kazan-1731838289.html

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казань

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Кадры силовиков с оружием на прилегающих к школе улицах Вокруг 175-й школы оцепление, у каждого входа и на прилегающих улицах силовики с оружием. 2021-05-11T21:21 true PT0M33S

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стрельба в школе в казани, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, происшествия