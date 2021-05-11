https://ria.ru/20210511/shkola-1731738858.html

Стали известны подробности стрельбы в школе в Казани

Стали известны подробности стрельбы в школе в Казани

Устроивший стрельбу в казанской школе совершил нападение во время урока, сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T11:16

2021-05-11T11:16

2021-05-11T13:53

стрельба в школе в казани

илдус нафиков

омон россии

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Устроивший стрельбу в казанской школе совершил нападение во время урока, сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник.По словам собеседника издания, находившиеся внутри здания дети получили сигнал укрыться и легли на пол, при этом были слышны стрельба и грохот. Эвакуироваться им помогли сотрудники ОМОНа и спасатели.Источник отметил, что погиб преподаватель."Стреляли много раз. Есть пострадавшие, ходят слухи, что учителя начальных классов застрелили на глазах первоклашек", — рассказал он.Ранее стало известно, что в школе № 175 на улице Джаудата Файзи неизвестный открыл огонь. Нападавшего задержали: глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний студент, на него официально зарегистрировано оружие.Погибли семь учеников и учитель, 16 человек пострадали.На месте ЧП находятся медики, полиция, психологи. Во всех учебных заведениях города усилили меры безопасности. Возбуждено уголовное дело.Завтрашний день объявлен в Татарстане днем траура.

республика татарстан (татарстан)

казань

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, илдус нафиков, омон россии, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия