https://ria.ru/20210511/sanktsii-1731712279.html

В АдГ призвали ЕС немедленно снять санкции с России

В АдГ призвали ЕС немедленно снять санкции с России

Санкции ЕС против России вредят немецкой экономике, их нужно немедленно снять, заявил РИА Новости сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T08:13

2021-05-11T08:13

2021-05-11T09:54

тино крупалла

альтернатива для германии (партия)

германия

в мире

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БЕРЛИН, 11 мая — РИА Новости. Санкции ЕС против России вредят немецкой экономике, их нужно немедленно снять, заявил РИА Новости сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла.По его словам, от ограничений больше всего пострадали восточногерманские предприятия, которые активно взаимодействовали с россиянами.Крупалла отметил, что АдГ выступает за "разрядку" отношений с Москвой. В частности, он подтвердил, что партия поддерживает "Северный поток — 2" "по причинам энергетической безопасности" Германии. Лидер "Альтернативы для Германии" также приветствовал переговоры о резервировании и производстве вакцины "Спутник V" в Германии."Я не знаю, почему отдельные земли, а не само федеральное правительство ведут переговоры с российской стороной о покупке российской вакцины. <...> Но, конечно, приветствую, что граждане, желающие пройти вакцинацию, могут выбирать между разными препаратами", — отметил Крупалла.Евросоюз впервые ввел санкции против России из-за ситуации на Украине. Последняя волна ограничений вызвана уже арестом Алексея Навального; по новому глобальному режиму за нарушение прав человека отметили четырех россиян — генпрокурора Игоря Краснова, главы СК Александра Бастрыкина, руководителя Росгвардии Виктора Золотова и директора ФСИН Александра Калашникова.В ответ на это Москва запретила въезд на территорию страны восьми европейцам. В список попали, в частности, глава Европарламента Давид Сассоли, а также вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова.Сложности в отношениях России и Евросоюза также возникли вокруг газопровода "Северный поток — 2". Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали. В Германии, в которую ведет трубопровод, есть и сторонники, и противники проекта. В частности, координатор правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер предлагал ввести мораторий на строительство "Северного потока — 2", чтобы восстановить партнерство с Вашингтоном.Канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия поддерживает российский проект и хочет развивать торговые отношения. В то же время в сентябре этого года пройдут выборы в бундестаг, и Меркель в них участвовать не будет.

https://ria.ru/20210511/germaniya-1731711999.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210508/sevpotok-1731510146.html

https://ria.ru/20210420/evropa-1728980974.html

германия

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