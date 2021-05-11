https://ria.ru/20210511/sanitayzery-1730502015.html

Убивают все подряд. Пользу от санитайзеров поставили под сомнение

Убивают все подряд. Пользу от санитайзеров поставили под сомнение

Во всем мире резко выросла популярность антисептиков и других антибактериальных средств — исследования показали, что они защищают от коронавируса. Однако нужны... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T08:00

2021-05-11T08:00

2021-05-11T07:55

наука

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

гигиена

бактерии

коронавирусы

биология

здоровье

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730456596_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c8bb964cef1e701ef4a2303995354023.jpg

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости, Альфия Еникеева. Во всем мире резко выросла популярность антисептиков и других антибактериальных средств — исследования показали, что они защищают от коронавируса. Однако нужны ли санитайзеры в постпандемийную пору, пока не ясно. Польза очевиднаС самого начала глобального распространения COVID-19 Всемирная организация здравоохранения советует мыть руки с мылом или регулярно обрабатывать антисептиками. Это устраняет возможное загрязнение кожи микробами, а значит, перекрывает один из путей передачи инфекции. Доказано, что мыло разрушает липидную оболочку вирусов, а остальное смывает вода — и все это примерно за тридцать секунд. Важно, чтобы пена, как отмечают специалисты, покрывала руки полностью, включая запястья и тыльную сторону ладони, проникала между пальцами и под ногти. Антисептики убивают патогены примерно за такое же время. Спирт, который в них содержится, уничтожает 99,9 процента бактерий и вирусов. По крайней мере с близким родственником нынешнего возбудителя — SARS-CoV-1 — он справлялся хорошо. Инфекционисты считают, что эти результаты применимы и к SARS-CoV-2. Спирт всему головаОднако спирт не удаляет жир и грязь, а они, как показывают исследования, ослабляют действие антисептиков. Поэтому многие специализированные организации, в том числе ВОЗ, Роспотребнадзор и Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) советуют использовать их, только если нет возможности просто вымыть руки. В эффективном санитайзере должно быть не меньше 60 процентов этанола, изопропилового спирта или н-пропанола. К сожалению, такой состав может привести к кожным раздражениям и аллергическим реакциям, а при частом использовании — к экземе и даже раку кожи. Некоторые исследователи добавляют к списку проблемы с сердцем и печенью. Тем не менее есть работы, показывающие, что частое нанесение санитайзеров на руки не может воздействовать на внутренние органы. Ведь этанол — а именно с ним связано большинство негативных последствий — не проникает в организм сквозь кожу в достаточных для отравления концентрациях. Даже если человек регулярно пользуется антисептиками, содержание спирта в его крови минимальное — при условии, что он не пил алкоголь. Выжившие и особо опасныеСогласно исследованию австралийских ученых, главная опасность антисептиков в том, что они способствуют появлению супербактерий — микробов, устойчивых к большинству антибиотиков и дезинфицирующих средств. Происходит это из-за мутирования внутрибольничных инфекций, которые в принципе “злее” обычных возбудителей. Однако механизм возникновения резистентности у всех микроорганизмов примерно одинаков.Так, содержащийся в антисептиках спирт действует на наименее устойчивые патогены, а вот мутировавшие держатся до последнего. И если какой-то из них выживет, то передаст ген устойчивости при размножении. Клеточные мембраны у бактерий и липидные оболочки у вирусов могут стать неуязвимыми для этанола. Кстати, чтобы избежать этого, Роспотребнадзор рекомендует не вытирать следы антисептика с рук хотя бы 30 секунд после нанесения. Сегодня уже известно о нескольких опасных супермикробах, появившихся из-за того, что в больницах врачи и медсестры часто пользуются санитайзерами. Прежде всего это энтерококки, вызывающие целую россыпь болезней — от инфекции мочевыводящих путей до менингита, а также кишечная палочка E. coli и синегнойная палочка, провоцирующая пневмонию и инфекции кровяного русла. Всех без разбораВ норме на коже рук живут миллионы бактерий, вирусов и грибов. Большинство из них полезны: они выступают своего рода тренерами иммунной системы, защищают организм от возбудителей опасных инфекций и предотвращают аутоиммунные заболевания. Однако санитайзеры не отличают хорошие микробы от плохих и убивают всех. А кроме того, сушат кожу рук, и образуются микроранки. Именно через них при следующей встрече патогены смогут пробраться в организм и запустить развитие инфекции — ведь защитников уже нет. К тому же есть риск, что в отсутствие полезных микробов активизируются вредные, устойчивые к действию спирта. В частности, антисептики не справляются с бактериями Clostridium difficile и норовирусами, которые вызывают тошноту, диарею и кишечные инфекции. Зато их уничтожает обыкновенное мыло. Именно поэтому специалисты подчеркивают: санитайзеры нужны, только если не получается вымыть руки. Кроме того, микробиом кожи — так называется совокупность живущих на ней микроорганизмов — непостоянен. Он непрерывно меняется в зависимости от того, с кем и с чем контактирует человек. Поэтому негативное действие антисептиков возможно только при частом и чрезмерном применении. А значит, после того как пандемия пойдет на спад, от их активного использования лучше отказаться.

https://ria.ru/20200322/1568977815.html

https://ria.ru/20200620/1573223595.html

https://ria.ru/20210419/virusy-1728946289.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, гигиена, бактерии, коронавирусы, биология, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз