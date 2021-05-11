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Туризм
https://ria.ru/20210511/san-marino-1731772583.html
Власти Сан-Марино готовы открыть "прививочный туризм" со "Спутником V"
Власти Сан-Марино готовы открыть "прививочный туризм" со "Спутником V"
Власти Сан-Марино готовы открыть возможность для иностранных туристов, прежде всего итальянских, прививаться российской вакциной от коронавируса "Спутник V" при РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T15:06
2021-05-11T15:06
коронавирус covid-19
новости - туризм
вакцинация
туризм
туризм
европа
сан-марино
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РИМ, 11 мая — РИА Новости, Александр Логунов. Власти Сан-Марино готовы открыть возможность для иностранных туристов, прежде всего итальянских, прививаться российской вакциной от коронавируса "Спутник V" при условии двух поездок в республику, сообщили РИА Новости в Институте социальной защиты (ISS) Сан-Марино."Новых случаев заболевания COVID-19 мы не фиксируем с 8 мая, до этого случались один-два случая в сутки. Сейчас два-три дня как новых заражений нет. Раньше такие дни тоже были, и не один раз", — заявил Франко Кавалли, представитель ISS — государственного ведомства, отвечающего за прививочную кампанию от COVID-19 в республике.По словам чиновника, на данный момент в Сан-Марино инфицировано 24 жителя, еще 56 находятся в домашней изоляции. В начале мая власти Сан-Марино сообщили о закрытии коронавирусного отделения местной больницы из-за отсутствия больных.Говоря о вкладе российского препарата в сокращение заражений, Кавалли отметил, что "Спутник" используется в 90 процентах случаев вакцинации. По последним данным ISS, свыше 70 процентов населения Сан-Марино получили хотя бы одну дозу вакцины.Представитель института добавил, что в стране образовался некоторый "излишек" доз "Спутника", который позволяет местным властям приступить к организации прививок для иностранцев."Сан-Марино приобрело больше доз, чем необходимо для населения, и правительство решило, что желающие получить вакцину могут приехать сюда. Вакцина будет стоить 50 евро, для этого нужно будет дважды приехать в Сан-Марино c перерывом в 21 день и провести тут трое суток", — сказал Кавалли.В понедельник Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что применение "Спутника V" позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус. РФ готова поставить дополнительные партии препарата в страну для организации вакцинного туризма. В РФПИ отметили, что на пике в начале апреля уровень инфицирования в республике составлял порядка 250 случаев в неделю.
https://ria.ru/20210501/doroga-1730102486.html
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коронавирус covid-19, новости - туризм, вакцинация, туризм, европа, сан-марино

Власти Сан-Марино готовы открыть "прививочный туризм" со "Спутником V"

15:06 11.05.2021
 
CC BY 2.0 / Martin Holland / DSC_9874Сан-Марино
Сан-Марино - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
CC BY 2.0 / Martin Holland / DSC_9874
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РИМ, 11 мая — РИА Новости, Александр Логунов. Власти Сан-Марино готовы открыть возможность для иностранных туристов, прежде всего итальянских, прививаться российской вакциной от коронавируса "Спутник V" при условии двух поездок в республику, сообщили РИА Новости в Институте социальной защиты (ISS) Сан-Марино.
"Новых случаев заболевания COVID-19 мы не фиксируем с 8 мая, до этого случались один-два случая в сутки. Сейчас два-три дня как новых заражений нет. Раньше такие дни тоже были, и не один раз", — заявил Франко Кавалли, представитель ISS — государственного ведомства, отвечающего за прививочную кампанию от COVID-19 в республике.
По словам чиновника, на данный момент в Сан-Марино инфицировано 24 жителя, еще 56 находятся в домашней изоляции. В начале мая власти Сан-Марино сообщили о закрытии коронавирусного отделения местной больницы из-за отсутствия больных.
Говоря о вкладе российского препарата в сокращение заражений, Кавалли отметил, что "Спутник" используется в 90 процентах случаев вакцинации. По последним данным ISS, свыше 70 процентов населения Сан-Марино получили хотя бы одну дозу вакцины.
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Представитель института добавил, что в стране образовался некоторый "излишек" доз "Спутника", который позволяет местным властям приступить к организации прививок для иностранцев.
"Сан-Марино приобрело больше доз, чем необходимо для населения, и правительство решило, что желающие получить вакцину могут приехать сюда. Вакцина будет стоить 50 евро, для этого нужно будет дважды приехать в Сан-Марино c перерывом в 21 день и провести тут трое суток", — сказал Кавалли.
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В понедельник Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что применение "Спутника V" позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус. РФ готова поставить дополнительные партии препарата в страну для организации вакцинного туризма. В РФПИ отметили, что на пике в начале апреля уровень инфицирования в республике составлял порядка 250 случаев в неделю.
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