https://ria.ru/20210511/ravvin-1731807609.html
Раввин рассказал, как избежать повторения трагедии в Казани
Раввин рассказал, как избежать повторения трагедии в Казани
Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода выразил соболезнования семьям погибших во время стрельбы в гимназии в Казани, отметив, РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T16:36
2021-05-11T16:36
2021-05-11T16:36
религия и мировоззрение
россия
федерация еврейских общин россии
следственный комитет россии (ск рф)
рустам минниханов
казань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731791768_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d8e4a86cf9a43ae74e1f07c7f759e2f.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода выразил соболезнования семьям погибших во время стрельбы в гимназии в Казани, отметив, что предотвращение зарождения неоправданной агрессии и ненависти – это общая задача."От имени Федерации еврейских общин России и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родным, близким, друзьям погибших! Невозможно выразить словами нашу скорбь от услышанной страшной новости и невозможно представить чувства родителей, которые потеряли детей. Нет ничего страшнее этой трагедии! И еще ужасней, когда дети гибнут внезапно, в мирное время, в месте, где этого не ожидаешь", - приводит слова раввина пресс-служба ФЕОР.Борода выразил уверенность, что государственные органы проведут "доскональное расследование и будут приняты все надлежащие меры"."К величайшей скорби, случившееся показало, что владение огнестрельным оружием может спровоцировать серьезные трагедии. Но также ответственность за превентивные меры лежит и на всем обществе: образовательные и общественные организации должны усилить работу с молодежью по воспитанию нравственных ценностей, уделять больше внимания психологическим и эмоциональным настроениям среди молодежи. Наша общая задача – предотвращать зарождение неоправданной агрессии и ненависти", - подчеркнул Борода.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
https://ria.ru/20210511/namazy-1731780491.html
https://ria.ru/20210511/kazan-1731788488.html
россия
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731791768_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2e6a378a9fcd0ae7913da8f7408fdeb0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федерация еврейских общин россии, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань