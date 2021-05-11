https://ria.ru/20210511/ravvin-1731807609.html

Раввин рассказал, как избежать повторения трагедии в Казани

Раввин рассказал, как избежать повторения трагедии в Казани

Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода выразил соболезнования семьям погибших во время стрельбы в гимназии в Казани, отметив, РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T16:36

2021-05-11T16:36

2021-05-11T16:36

религия и мировоззрение

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казань

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода выразил соболезнования семьям погибших во время стрельбы в гимназии в Казани, отметив, что предотвращение зарождения неоправданной агрессии и ненависти – это общая задача."От имени Федерации еврейских общин России и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родным, близким, друзьям погибших! Невозможно выразить словами нашу скорбь от услышанной страшной новости и невозможно представить чувства родителей, которые потеряли детей. Нет ничего страшнее этой трагедии! И еще ужасней, когда дети гибнут внезапно, в мирное время, в месте, где этого не ожидаешь", - приводит слова раввина пресс-служба ФЕОР.Борода выразил уверенность, что государственные органы проведут "доскональное расследование и будут приняты все надлежащие меры"."К величайшей скорби, случившееся показало, что владение огнестрельным оружием может спровоцировать серьезные трагедии. Но также ответственность за превентивные меры лежит и на всем обществе: образовательные и общественные организации должны усилить работу с молодежью по воспитанию нравственных ценностей, уделять больше внимания психологическим и эмоциональным настроениям среди молодежи. Наша общая задача – предотвращать зарождение неоправданной агрессии и ненависти", - подчеркнул Борода.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

https://ria.ru/20210511/namazy-1731780491.html

https://ria.ru/20210511/kazan-1731788488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федерация еврейских общин россии, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань