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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210511/ravvin-1731807609.html
Раввин рассказал, как избежать повторения трагедии в Казани
Раввин рассказал, как избежать повторения трагедии в Казани
Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода выразил соболезнования семьям погибших во время стрельбы в гимназии в Казани, отметив, РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T16:36
2021-05-11T16:36
религия и мировоззрение
россия
федерация еврейских общин россии
следственный комитет россии (ск рф)
рустам минниханов
казань
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода выразил соболезнования семьям погибших во время стрельбы в гимназии в Казани, отметив, что предотвращение зарождения неоправданной агрессии и ненависти – это общая задача."От имени Федерации еврейских общин России и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родным, близким, друзьям погибших! Невозможно выразить словами нашу скорбь от услышанной страшной новости и невозможно представить чувства родителей, которые потеряли детей. Нет ничего страшнее этой трагедии! И еще ужасней, когда дети гибнут внезапно, в мирное время, в месте, где этого не ожидаешь", - приводит слова раввина пресс-служба ФЕОР.Борода выразил уверенность, что государственные органы проведут "доскональное расследование и будут приняты все надлежащие меры"."К величайшей скорби, случившееся показало, что владение огнестрельным оружием может спровоцировать серьезные трагедии. Но также ответственность за превентивные меры лежит и на всем обществе: образовательные и общественные организации должны усилить работу с молодежью по воспитанию нравственных ценностей, уделять больше внимания психологическим и эмоциональным настроениям среди молодежи. Наша общая задача – предотвращать зарождение неоправданной агрессии и ненависти", - подчеркнул Борода.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
https://ria.ru/20210511/namazy-1731780491.html
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россия, федерация еврейских общин россии, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань

Раввин рассказал, как избежать повторения трагедии в Казани

16:36 11.05.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЦветы в память о жертвах трагедии в казанской школе у здания Полномочного представительства Республики Татарстан в Российской Федерации в Москве
Цветы в память о жертвах трагедии в казанской школе у здания Полномочного представительства Республики Татарстан в Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода выразил соболезнования семьям погибших во время стрельбы в гимназии в Казани, отметив, что предотвращение зарождения неоправданной агрессии и ненависти – это общая задача.
"От имени Федерации еврейских общин России и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родным, близким, друзьям погибших! Невозможно выразить словами нашу скорбь от услышанной страшной новости и невозможно представить чувства родителей, которые потеряли детей. Нет ничего страшнее этой трагедии! И еще ужасней, когда дети гибнут внезапно, в мирное время, в месте, где этого не ожидаешь", - приводит слова раввина пресс-служба ФЕОР.
Мечеть Кул-Шариф в Казани - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
14:25Религия и мировоззрение
В мечетях Татарстана прошли поминальные молитвы
Борода выразил уверенность, что государственные органы проведут "доскональное расследование и будут приняты все надлежащие меры".
"К величайшей скорби, случившееся показало, что владение огнестрельным оружием может спровоцировать серьезные трагедии. Но также ответственность за превентивные меры лежит и на всем обществе: образовательные и общественные организации должны усилить работу с молодежью по воспитанию нравственных ценностей, уделять больше внимания психологическим и эмоциональным настроениям среди молодежи. Наша общая задача – предотвращать зарождение неоправданной агрессии и ненависти", - подчеркнул Борода.
Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
Стрельба в школе в Казани - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
15:05Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани
 
Религия и мировоззрениеРоссияФедерация еврейских общин РоссииСледственный комитет России (СК РФ)Рустам МиннихановКазань
 
 
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