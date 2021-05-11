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Полиция проводит оперативные действия в здании казанской школы после ЧП
Полиция проводит оперативные действия в здании казанской школы после ЧП
Нападавший на школу в Казани задержан, в здании продолжаются оперативные действия, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T11:20
2021-05-11T11:20
2021-05-11T11:20
ирина волк
стрельба в школе в казани
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Нападавший на школу в Казани задержан, в здании продолжаются оперативные действия, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Ранее со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. Погибли 11 человек, четверо госпитализированы. Задержан подросток, предположительно, открывший стрельбу. Как отмечал глава Татарстана Рустам Минниханов, четыре мальчика и три девочки погибли при стрельбе в школе в Казани, 16 человек находятся в больнице."Сегодня утром в дежурную часть полиции Татарстана поступило сообщение о том, что в школе № 175 города Казани слышны звуки выстрелов. По предварительной информации, имеются погибшие и раненые. На место происшествия незамедлительно выехали полицейские и сотрудники других правоохранительных органов. Нападавший задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. В школе продолжаются оперативные действия правоохранительных органов", - сказала Волк.
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Кадры внутри казанской школы после ликвидации второго стрелка
Кадры внутри казанской школы после ликвидации второго стрелка
2021-05-11T11:20
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РИА Новости
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видео, ирина волк, стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия