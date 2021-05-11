https://ria.ru/20210511/pogibshaya-1731807350.html

Коллеги рассказали о погибшей в казанской школе учительнице

Коллеги рассказали о погибшей в казанской школе учительнице

Учитель физкультуры в казанской гимназии №175 Даниил Лекомцев вспоминает погибшую коллегу Эльвиру Игнатову как хорошего человека. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T16:35

2021-05-11T16:35

2021-05-11T16:35

стрельба в школе в казани

россия

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

казань

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ВОЛГОГРАД/УФА, 11 мая – РИА Новости. Учитель физкультуры в казанской гимназии №175 Даниил Лекомцев вспоминает погибшую коллегу Эльвиру Игнатову как хорошего человека.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Среди погибших оказалась учитель английского языка Эльвира Игнатова."Она хороший человек", - сказал РИА Новости Лекомцев. Он добавил, что в момент нападения проводил урок на улице, ни он, ни его ученики не пострадали.Как сообщили РИА Новости в Казанском федеральном университете, Игнатьева окончила вуз в 2019 году, училась заочно в Институте филологии и межкультурной коммуникации по специализации "Иностранный (английский) язык".

https://ria.ru/20210511/ubiystvo-1731791471.html

россия

республика татарстан (татарстан)

казань

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Работа спецслужб на месте происшествия в Казани. Кадры НАК РФ Работа спецслужб на месте происшествия в Казани. Кадры НАК РФ 2021-05-11T16:35 true PT0M32S

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стрельба в школе в казани, россия, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), казань