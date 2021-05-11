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Коллеги рассказали о погибшей в казанской школе учительнице
Коллеги рассказали о погибшей в казанской школе учительнице
Учитель физкультуры в казанской гимназии №175 Даниил Лекомцев вспоминает погибшую коллегу Эльвиру Игнатову как хорошего человека. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T16:35
2021-05-11T16:35
стрельба в школе в казани
россия
следственный комитет россии (ск рф)
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
казань
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ВОЛГОГРАД/УФА, 11 мая – РИА Новости. Учитель физкультуры в казанской гимназии №175 Даниил Лекомцев вспоминает погибшую коллегу Эльвиру Игнатову как хорошего человека.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Среди погибших оказалась учитель английского языка Эльвира Игнатова."Она хороший человек", - сказал РИА Новости Лекомцев. Он добавил, что в момент нападения проводил урок на улице, ни он, ни его ученики не пострадали.Как сообщили РИА Новости в Казанском федеральном университете, Игнатьева окончила вуз в 2019 году, училась заочно в Институте филологии и межкультурной коммуникации по специализации "Иностранный (английский) язык".
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россия
республика татарстан (татарстан)
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Работа спецслужб на месте происшествия в Казани. Кадры НАК РФ
Работа спецслужб на месте происшествия в Казани. Кадры НАК РФ
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стрельба в школе в казани, россия, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), казань

Коллеги рассказали о погибшей в казанской школе учительнице

16:35 11.05.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЦветы в память о жертвах трагедии в казанской школе
Цветы в память о жертвах трагедии в казанской школе - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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ВОЛГОГРАД/УФА, 11 мая – РИА Новости. Учитель физкультуры в казанской гимназии №175 Даниил Лекомцев вспоминает погибшую коллегу Эльвиру Игнатову как хорошего человека.
Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Среди погибших оказалась учитель английского языка Эльвира Игнатова.
Ильназ Галявиев - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
Вчера, 16:08
"Он ломился в двери": что известно о массовом убийстве в Казани
"Она хороший человек", - сказал РИА Новости Лекомцев. Он добавил, что в момент нападения проводил урок на улице, ни он, ни его ученики не пострадали.
Как сообщили РИА Новости в Казанском федеральном университете, Игнатьева окончила вуз в 2019 году, училась заочно в Институте филологии и межкультурной коммуникации по специализации "Иностранный (английский) язык".
 
Стрельба в школе в КазаниРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Рустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)Казань
 
 
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