https://ria.ru/20210511/pogibshaya-1731807350.html
Коллеги рассказали о погибшей в казанской школе учительнице
Коллеги рассказали о погибшей в казанской школе учительнице
Учитель физкультуры в казанской гимназии №175 Даниил Лекомцев вспоминает погибшую коллегу Эльвиру Игнатову как хорошего человека. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T16:35
2021-05-11T16:35
2021-05-11T16:35
стрельба в школе в казани
россия
следственный комитет россии (ск рф)
рустам минниханов
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казань
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ВОЛГОГРАД/УФА, 11 мая – РИА Новости. Учитель физкультуры в казанской гимназии №175 Даниил Лекомцев вспоминает погибшую коллегу Эльвиру Игнатову как хорошего человека.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Среди погибших оказалась учитель английского языка Эльвира Игнатова."Она хороший человек", - сказал РИА Новости Лекомцев. Он добавил, что в момент нападения проводил урок на улице, ни он, ни его ученики не пострадали.Как сообщили РИА Новости в Казанском федеральном университете, Игнатьева окончила вуз в 2019 году, училась заочно в Институте филологии и межкультурной коммуникации по специализации "Иностранный (английский) язык".
https://ria.ru/20210511/ubiystvo-1731791471.html
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Работа спецслужб на месте происшествия в Казани. Кадры НАК РФ
Работа спецслужб на месте происшествия в Казани. Кадры НАК РФ
2021-05-11T16:35
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стрельба в школе в казани, россия, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), казань