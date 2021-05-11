https://ria.ru/20210511/pobeda-1731809753.html
"Без нас вы бы говорили по-немецки". Британцы высказались о параде Победы
"Без нас вы бы говорили по-немецки". Британцы высказались о параде Победы
Читатели британской газеты Daily Mail прокомментировали статью о параде Победы, прошедшем в Москве 9 мая. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T16:47
2021-05-11T16:47
2021-05-11T18:53
в мире
россия
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германия
ссср
сша
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail прокомментировали статью о параде Победы, прошедшем в Москве 9 мая.В публикации приводятся цитаты президента России Владимира Путина о том, что советский народ "в самое трудное время Великой Отечественной войны был один на многотрудном, героическом и жертвенном пути к Победе".Пользователи сайта по-разному оценили вклад СССР, США и Великобритании в разгром гитлеровской Германии: некоторые отметили, что союзники оказывали советским войскам серьезную помощь, а другие сочли, что роль Советского Союза все же была решающей."С августа 1941-го по май 1945 года англичане помогали России продовольствием, горючим, оружием, танками и самолетами. Многие британцы погибли. Без нас вы бы говорили по-немецки. Помните об этом", — уверен Hunkydory999."Победа была общей. Но зря позволили Советам разгромить Германию", — написал Steel River."Нам, британцам, постоянно твердят, что это мы выиграли Вторую мировую — в одиночку. А американцы, канадцы, австралийцы и многие другие вообще не упоминаются. Огромный вклад России так и не оценен по заслугам. Если они сами не будут об этом трубить, никто за них не будет. Дело в том, что без такого союзника, как Россия, мы могли и не одолеть немцев", — убежден say-what-you-see."Путин сказал, что некоторые из ключевых сражений русские вели в одиночку, — и это правда. Верно и то, что русские потеряли в 20 раз больше людей, чем любой другой союзник. Я не сомневаюсь, что без вклада России исход войны был бы другим. Свободный мир в неоплатном долгу перед Россией за ее жертвы — и ее решающий вклад в победу требует признания. Сегодняшняя молодежь выросла на фильмах о британском и американском героизме — и это правда. Но крупнейшие битвы на Восточном фронте вели русские, причем нередко без поддержки союзников. В итоге они потеряли десять миллионов военных и еще 15 миллионов гражданских. Запад должен их чтить и уважать", — прокомментировал Pitrick."Я благодарен русскому народу за его роль во Второй мировой. Считаю, что без них мы бы не справились", — подчеркнул Civilian14.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир путин, великобритания, германия, ссср, сша
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости.
Читатели британской газеты Daily Mail
прокомментировали статью о параде Победы, прошедшем в Москве 9 мая.
В публикации приводятся цитаты президента России Владимира Путина о том, что советский народ "в самое трудное время Великой Отечественной войны был один на многотрудном, героическом и жертвенном пути к Победе".
Пользователи сайта по-разному оценили вклад СССР, США
и Великобритании
в разгром гитлеровской Германии
: некоторые отметили, что союзники оказывали советским войскам серьезную помощь, а другие сочли, что роль Советского Союза все же была решающей.
"С августа 1941-го по май 1945 года англичане помогали России
продовольствием, горючим, оружием, танками и самолетами. Многие британцы погибли. Без нас вы бы говорили по-немецки. Помните об этом", — уверен Hunkydory999.
"Победа была общей. Но зря позволили Советам разгромить Германию", — написал Steel River.
"Нам, британцам, постоянно твердят, что это мы выиграли Вторую мировую — в одиночку. А американцы, канадцы, австралийцы и многие другие вообще не упоминаются. Огромный вклад России так и не оценен по заслугам. Если они сами не будут об этом трубить, никто за них не будет. Дело в том, что без такого союзника, как Россия, мы могли и не одолеть немцев", — убежден say-what-you-see.
"Если честно, русские так и не получили должного признания — особенно со стороны Голливуда. А ведь они уничтожили 85% немецких солдат во время Второй мировой", — напомнил jezza.
"Путин сказал, что некоторые из ключевых сражений русские вели в одиночку, — и это правда. Верно и то, что русские потеряли в 20 раз больше людей, чем любой другой союзник. Я не сомневаюсь, что без вклада России исход войны был бы другим. Свободный мир в неоплатном долгу перед Россией за ее жертвы — и ее решающий вклад в победу требует признания. Сегодняшняя молодежь выросла на фильмах о британском и американском героизме — и это правда. Но крупнейшие битвы на Восточном фронте вели русские, причем нередко без поддержки союзников. В итоге они потеряли десять миллионов военных и еще 15 миллионов гражданских. Запад должен их чтить и уважать", — прокомментировал Pitrick.
"По правде говоря, США последние 75 лет старательно вычеркивают Россию из победы в войне", — уверен читатель под ником Doge To The Moon.
"Я благодарен русскому народу за его роль во Второй мировой. Считаю, что без них мы бы не справились", — подчеркнул Civilian14.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>