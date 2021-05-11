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Законодательное регулирование приобретения и хранения оружия в России

Законодательное регулирование приобретения и хранения оружия в России

В Российской Федерации оборот оружия регулируется федеральным законом от 13 декабря 1996 года N 150 "Об оружии" (с последующими изменениями). РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T14:27

2021-05-11T14:27

2021-05-11T14:27

россия

оружие

справки

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В Российской Федерации оборот оружия регулируется федеральным законом от 13 декабря 1996 года N 150 "Об оружии" (с последующими изменениями). В соответствии со статьей 2 закона, разделяют три вида оружия, в соответствии с целями его использования соответствующими субъектами: гражданское, служебное, боевое ручное стрелковое и холодное. Граждане могут владеть на законных основаниях оружием, относящимся к виду гражданского оружия, и использовать его, согласно статьи 3 закона, в целях самообороны, для занятий спортом и охоты, а также в культурных и образовательных целях. На гражданское оружие наложена часть конструктивных ограничений. Оно должно исключать ведение огня очередями и иметь емкость магазина (барабана) не более 10 патронов (не распространяется на спортивное оружие), а также исключать возможность выстрела из него патронами, в том числе метаемым снаряжением, используемыми для стрельбы из боевого ручного стрелкового оружия, служебного нарезного оружия и гладкоствольного огнестрельного оружия, гражданского нарезного оружия и гладкоствольного длинноствольного огнестрельного оружия. Дульная энергия не должна превышать 150 джоулей при выстреле из огнестрельного длинноствольного гладкоствольного оружия патроном травматического действия и 91 джоуль – при выстреле из огнестрельного оружия ограниченного поражения. Оружие и патроны к нему должны соответствовать криминалистическим требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, согласованным с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере технического регулирования и обеспечения единства измерений. В свою очередь гражданское оружие подразделяется на несколько видов.Оружие самообороны: - огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие с патронами к нему, в том числе с патронами травматического действия;- огнестрельное оружие ограниченного поражения (пистолет, револьвер, огнестрельное бесствольное устройство отечественного производства) с патронами травматического действия, патронами газового действия и патронами светозвукового действия;- газовое оружие: газовые пистолеты и револьверы, в том числе патроны к ним, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, разрешенными к применению федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения;- электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства, имеющие выходные параметры, соответствующие обязательным требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.Спортивное оружие: огнестрельное с нарезным стволом; огнестрельное гладкоствольное; холодное клинковое; метательное; пневматическое с дульной энергией свыше трех джоулей. Охотничье оружие:- огнестрельное длинноствольное с нарезным стволом;- огнестрельное гладкоствольное длинноствольное, в том числе с длиной нарезной части не более 140 миллиметров;- огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное) длинноствольное, в том числе со сменными и вкладными нарезными стволами; - пневматическое с дульной энергией не более 25 джоулей; - холодное клинковое; - охотничье метательное стрелковое оружие, не имеющее механизмов фиксации упругих элементов в напряженном состоянии (лук) и сила дуги которого составляет более 27 килограмм-силы либо имеющее механизм фиксации упругих элементов в напряженном состоянии (арбалет) и сила дуги (дуг) которого составляет более 43 килограмм-силы.Сигнальное оружие.Холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения с казачьей формой, а также с национальными костюмами народов Российской Федерации, атрибутика которых определяется правительством РФ.Оружие, используемое в культурных и образовательных целях: оружие, имеющее культурную ценность, старинное (антикварное) оружие, копии старинного (антикварного) оружия, реплики старинного (антикварного) оружия, списанное оружие.Согласно статьи 13 закона "Об оружии", право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения имеют граждане РФ, достигшие возраста 21 года, граждане, не достигшие возраста 21 года, прошедшие либо проходящие военную службу, а также граждане, проходящие службу в государственных военизированных организациях и имеющие воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции. Право на приобретение газового оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, спортивного оружия, охотничьего оружия, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами народов РФ или казачьей формой, имеют граждане страны, достигшие возраста 18 лет.Возраст, по достижении которого граждане имеют право на приобретение охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, может быть снижен не более чем на два года по решению законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ.Оружие граждане России имеют право приобретать на основании лицензии с последующей регистрацией его в двухнедельный срок в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в сфере оборота оружия, или его территориальном органе по месту жительства. По лицензии на приобретение оружия допускается регистрация не более пяти единиц оружия. Лицензия выдается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, или его территориальным органом по месту жительства гражданина России и одновременно является разрешением на хранение и ношение указанных видов оружия. Срок действия лицензии пять лет. Он может быть продлен. Спортивное и охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, охотничье пневматическое и охотничье метательное стрелковое оружие имеют право приобретать граждане РФ, которым выданы охотничьи билеты.Для получения лицензии на приобретение оружия гражданин РФ обязан представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, или его территориальный орган по месту жительства заявление, составленное по установленной форме, документ, удостоверяющий гражданство РФ, документы о прохождении соответствующей подготовки и периодической проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием, медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием, а также медицинское заключение об отсутствии в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, полученное после прохождения химико-токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, и другие документы.Также необходимо оплатить государственную пошлину за совершение юридически значимых действий в сфере оборота оружия, согласно статьи 333.33 Налогового кодекса РФ от 05.08.2000 N 117.Лицензия на приобретение оружия не выдается:- не достигшим возраста, указанного законом "Об оружии";- не представившим медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием и медицинского заключения об отсутствии в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов; - имеющим неснятую или непогашенную судимость за преступление, совершенное умышленно, либо имеющим снятую или погашенную судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление, совершенное с применением оружия; - отбывающим наказание за совершенное преступление; - повторно привлеченным в течение года к административной ответственности за совершение административного правонарушения, посягающего на общественный порядок и общественную безопасность или установленный порядок управления, административного правонарушения, связанного с нарушением правил охоты, либо административного правонарушения в области оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, или их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, за исключением административных правонарушений, связанных с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, – до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию; - не имеющим постоянного места жительства; - не представившим в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, или его территориальный орган документов о прохождении соответствующей подготовки и других документов; - лишенным по решению суда права на приобретение оружия;- состоящим на учете в учреждениях здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании; - подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, – до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.Граждане РФ, впервые приобретающие гражданское огнестрельное оружие, гражданское огнестрельное оружие ограниченного поражения, газовые пистолеты, револьверы или охотничье пневматическое оружие обязаны пройти подготовку в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием. Перечень организаций, имеющих право проводить подготовку лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием, определяется правительством РФ.До принятия решений о выдаче лицензий по месту жительства заявителя проводится проверка обеспечения условий сохранности оружия и выявления обстоятельств, препятствующих сохранности оружия.Условия хранения оружия должны соответствовать правилам, указанным в пункте 59 "Правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации", утвержденных постановлением правительства РФ от 21.07.1998 N 814. Для соблюдения гражданами условий сохранности оружия требуется наличие запираемых на замок сейфов, сейфовых шкафов или металлических шкафов, ящиков из высокопрочных материалов или деревянных ящиков, обитых железом.Согласно статьи 24 закона "Об оружии" граждане РФ могут применять имеющееся у них на законных основаниях оружие для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости. Применению оружия должно предшествовать четко выраженное предупреждение об этом лица, против которого применяется оружие, за исключением случаев, когда промедление в применении оружия создает непосредственную опасность для жизни людей или может повлечь за собой иные тяжкие последствия. При этом применение оружия в состоянии необходимой обороны не должно причинить вред третьим лицам.Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен, за исключением случаев совершения указанными лицами вооруженного либо группового нападения. О каждом случае применения оружия владелец оружия обязан не позднее суток, сообщить в орган внутренних дел и территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, по месту применения оружия.За нарушения правил оборота гражданского оружия предусмотрена административная (статья 20.8 "Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях") и уголовная ответственность (статья 224 Уголовного кодекса РФ). За нарушение гражданами правил хранения, ношения оружия предусмотрена ответственность в виде административного штрафа либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от шести месяцев до одного года.Незаконные приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка или ношение гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия влечет наложение административного штрафа на граждан в с конфискацией оружия и патронов к нему, либо административный арест на срок от пяти до 15 суток с конфискацией оружия и патронов к нему.Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия наказывается штрафом в размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев.Если повлекло смерть двух или более лиц, то наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, оружие, справки