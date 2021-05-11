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В Татарстане проверят всех владельцев оружия после стрельбы в школе

В Татарстане проверят всех владельцев оружия после стрельбы в школе

Комплексная проверка всех владельцев оружия пройдёт в Татарстане после трагедии в казанской школе, где погибли восемь человек, сообщила журналистам руководитель РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T13:57

2021-05-11T13:57

2021-05-11T14:10

стрельба в школе в казани

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 11 мая - РИА Новости. Комплексная проверка всех владельцев оружия пройдёт в Татарстане после трагедии в казанской школе, где погибли восемь человек, сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова."Дано поручение провести комплексную проверку всех владельцев оружия на территории Татарстана", - сказала Галимова по итогам заседания антитеррористической комиссии Татарстана.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и учительница, еще 21 человек ранен. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

https://ria.ru/20210511/putin-1731758518.html

республика татарстан (татарстан)

казань

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стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия