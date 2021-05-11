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В Новосибирске нашли тело бывшего начальника управления мэрии
В Новосибирске нашли тело бывшего начальника управления мэрии
Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело после обнаружения тела бывшего начальника Главного управления благоустройства и озеленения мэрии города,... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T14:01
2021-05-11T15:37
россия
следственный комитет россии (ск рф)
единая россия
новосибирск
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 11 мая — РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело после обнаружения тела бывшего начальника Главного управления благоустройства и озеленения мэрии города, экс-депутата городского парламента Ивана Митряшина."Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшее смерть потерпевшего"). Все обстоятельства устанавливаются", — сообщила во вторник РИА Новости представитель СУ СК России по Новосибирской области.Источник в правоохранительных органах региона, в свою очередь, пояснил агентству, что речь идет о смерти Ивана Митряшина, который, по данным некоторых СМИ, скончался от ножевого ранения в ходе бытового конфликта.Иван Митряшин в 2005 году стал депутатом городского совета Новосибирска, входил во фракцию "Единая Россия". В 2010 году он был переизбран, а в 2012-м назначен начальником Главного управления благоустройства и озеленения мэрии.Митряшина уволили из мэрии Новосибирска летом 2013 года за грубое публичное высказывание, которое тот позволил себе, комментируя возникшую конфликтную ситуацию с реконструкцией сквера в центре города. Тогда в ответ на возмущение местных жителей в связи с вырубкой елей он заявил, что "никакие вопли жителей в расчет приниматься не будут".
https://ria.ru/20210319/tela-1602057662.html
https://ria.ru/20210302/novosibirsk-1599572370.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), единая россия, новосибирск, новосибирская область, происшествия

В Новосибирске нашли тело бывшего начальника управления мэрии

14:01 11.05.2021 (обновлено: 15:37 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 11 мая — РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело после обнаружения тела бывшего начальника Главного управления благоустройства и озеленения мэрии города, экс-депутата городского парламента Ивана Митряшина.
"Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшее смерть потерпевшего"). Все обстоятельства устанавливаются", — сообщила во вторник РИА Новости представитель СУ СК России по Новосибирской области.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
19 марта, 19:53
В поселке под Новосибирском нашли тела женщины и ее мужа
Источник в правоохранительных органах региона, в свою очередь, пояснил агентству, что речь идет о смерти Ивана Митряшина, который, по данным некоторых СМИ, скончался от ножевого ранения в ходе бытового конфликта.
Иван Митряшин в 2005 году стал депутатом городского совета Новосибирска, входил во фракцию "Единая Россия". В 2010 году он был переизбран, а в 2012-м назначен начальником Главного управления благоустройства и озеленения мэрии.
Митряшина уволили из мэрии Новосибирска летом 2013 года за грубое публичное высказывание, которое тот позволил себе, комментируя возникшую конфликтную ситуацию с реконструкцией сквера в центре города. Тогда в ответ на возмущение местных жителей в связи с вырубкой елей он заявил, что "никакие вопли жителей в расчет приниматься не будут".
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