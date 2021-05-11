Глава омского Минздрава пройдет обследование
08:01 11.05.2021 (обновлено: 10:49 11.05.2021)
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлавный врач омской БСМП №1 Александр Мураховский
ОМСК, 11 мая — РИА Новости. Омского министра здравоохранения Александра Мураховского, которого трое суток искали в лесу, решили отправить в больницу на обследование, сообщили в Минздраве.
"Несмотря на хорошее самочувствие, было принято решение об осмотре узкими специалистами и проведении ряда диагностических исследований", — рассказали в ведомстве.
В министерстве добавили, что Мураховский приступил к работе.
По данным полиции, он 7 мая уехал с охотничьей базы на квадроцикле в лес и пропал в районе деревни Поспелово Большеуковского района Омской области (в 270 километрах от Омска). Официально исчезновение чиновника в УМВД подтвердили к вечеру 9 мая, а в 6,5 километра от базы нашли транспортное средство Мураховского.
Днем в понедельник министр вышел к людям в районе села Баслы в 15 километрах от места, где нашли его вездеход. Он прошел обследование в одной из больниц. Вечером 10 мая чиновник заявлял, что чувствует себя хорошо.
В поисках участвовали волонтеры из отряда "Лиза Алерт", "Доброспас", полицейские, сотрудники Росгвардии и МЧС, охотинспекторы и местные жители, а также использовались вертолет и беспилотники.
Александр Мураховский стал главой Минздрава Омской области в ноябре 2020 года. До этого он работал главврачом больницы скорой медицинской помощи № 1. Туда в августе доставили Алексея Навального, которому стало плохо в самолете.