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Глава омского Минздрава пройдет обследование
Глава омского Минздрава пройдет обследование
Омского министра здравоохранения Александра Мураховского, которого трое суток искали в лесу, решили отправить в больницу на обследование, сообщили в Минздраве. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T08:01
2021-05-11T10:49
омская область
омск
александр мураховский
происшествия
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ОМСК, 11 мая — РИА Новости. Омского министра здравоохранения Александра Мураховского, которого трое суток искали в лесу, решили отправить в больницу на обследование, сообщили в Минздраве.В министерстве добавили, что Мураховский приступил к работе.По данным полиции, он 7 мая уехал с охотничьей базы на квадроцикле в лес и пропал в районе деревни Поспелово Большеуковского района Омской области (в 270 километрах от Омска). Официально исчезновение чиновника в УМВД подтвердили к вечеру 9 мая, а в 6,5 километра от базы нашли транспортное средство Мураховского.Днем в понедельник министр вышел к людям в районе села Баслы в 15 километрах от места, где нашли его вездеход. Он прошел обследование в одной из больниц. Вечером 10 мая чиновник заявлял, что чувствует себя хорошо.В поисках участвовали волонтеры из отряда "Лиза Алерт", "Доброспас", полицейские, сотрудники Росгвардии и МЧС, охотинспекторы и местные жители, а также использовались вертолет и беспилотники.Александр Мураховский стал главой Минздрава Омской области в ноябре 2020 года. До этого он работал главврачом больницы скорой медицинской помощи № 1. Туда в августе доставили Алексея Навального, которому стало плохо в самолете.
https://ria.ru/20210510/ministr-1731678994.html
https://ria.ru/20210510/poiski-1731675394.html
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омская область, омск, александр мураховский, происшествия

Глава омского Минздрава пройдет обследование

08:01 11.05.2021 (обновлено: 10:49 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлавный врач омской БСМП №1 Александр Мураховский
Главный врач омской БСМП №1 Александр Мураховский - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ОМСК, 11 мая — РИА Новости. Омского министра здравоохранения Александра Мураховского, которого трое суток искали в лесу, решили отправить в больницу на обследование, сообщили в Минздраве.

"Несмотря на хорошее самочувствие, было принято решение об осмотре узкими специалистами и проведении ряда диагностических исследований", — рассказали в ведомстве.

В министерстве добавили, что Мураховский приступил к работе.
По данным полиции, он 7 мая уехал с охотничьей базы на квадроцикле в лес и пропал в районе деревни Поспелово Большеуковского района Омской области (в 270 километрах от Омска). Официально исчезновение чиновника в УМВД подтвердили к вечеру 9 мая, а в 6,5 километра от базы нашли транспортное средство Мураховского.
Мураховский: Искал выход к населенному пункту почти трое суток - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
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Глава омского Минздрава извинился перед теми, кто участвовал в его поиске
Днем в понедельник министр вышел к людям в районе села Баслы в 15 километрах от места, где нашли его вездеход. Он прошел обследование в одной из больниц. Вечером 10 мая чиновник заявлял, что чувствует себя хорошо.
В поисках участвовали волонтеры из отряда "Лиза Алерт", "Доброспас", полицейские, сотрудники Росгвардии и МЧС, охотинспекторы и местные жители, а также использовались вертолет и беспилотники.
Александр Мураховский стал главой Минздрава Омской области в ноябре 2020 года. До этого он работал главврачом больницы скорой медицинской помощи № 1. Туда в августе доставили Алексея Навального, которому стало плохо в самолете.
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Омская областьОмскАлександр МураховскийПроисшествия
 
 
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