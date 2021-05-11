https://ria.ru/20210511/murakhovskiy-1731711537.html

Глава омского Минздрава пройдет обследование

Глава омского Минздрава пройдет обследование

Омского министра здравоохранения Александра Мураховского, которого трое суток искали в лесу, решили отправить в больницу на обследование, сообщили в Минздраве. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T08:01

2021-05-11T08:01

2021-05-11T10:49

омская область

омск

александр мураховский

происшествия

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ОМСК, 11 мая — РИА Новости. Омского министра здравоохранения Александра Мураховского, которого трое суток искали в лесу, решили отправить в больницу на обследование, сообщили в Минздраве.В министерстве добавили, что Мураховский приступил к работе.По данным полиции, он 7 мая уехал с охотничьей базы на квадроцикле в лес и пропал в районе деревни Поспелово Большеуковского района Омской области (в 270 километрах от Омска). Официально исчезновение чиновника в УМВД подтвердили к вечеру 9 мая, а в 6,5 километра от базы нашли транспортное средство Мураховского.Днем в понедельник министр вышел к людям в районе села Баслы в 15 километрах от места, где нашли его вездеход. Он прошел обследование в одной из больниц. Вечером 10 мая чиновник заявлял, что чувствует себя хорошо.В поисках участвовали волонтеры из отряда "Лиза Алерт", "Доброспас", полицейские, сотрудники Росгвардии и МЧС, охотинспекторы и местные жители, а также использовались вертолет и беспилотники.Александр Мураховский стал главой Минздрава Омской области в ноябре 2020 года. До этого он работал главврачом больницы скорой медицинской помощи № 1. Туда в августе доставили Алексея Навального, которому стало плохо в самолете.

https://ria.ru/20210510/ministr-1731678994.html

https://ria.ru/20210510/poiski-1731675394.html

омская область

омск

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омская область, омск, александр мураховский, происшествия