https://ria.ru/20210511/mishustin-1731760573.html
Мишустин выразил соболезнования в связи с трагедией в школе в Казани
Мишустин выразил соболезнования в связи с трагедией в школе в Казани
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким погибших в школе в Казани и назвал произошедшее крайне бесчеловечной и жестокой... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T12:48
2021-05-11T12:48
2021-05-11T13:02
россия
рустам минниханов
стрельба в школе в казани
михаил мишустин
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731763615_0:274:3154:2048_1920x0_80_0_0_a609581e98e21cf0cc93fe5d915e1acf.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким погибших в школе в Казани и назвал произошедшее крайне бесчеловечной и жестокой трагедией."Уважаемые коллеги, я хотел бы начать со слов соболезнования родным и близким погибших в Казани. Вы знаете, утром в одной из школ случилась большая трагедия. Стреляли в детей. Это крайне бесчеловечно и жестоко. Ученики школы и взрослые погибли. И каждая такая потеря - это огромное горе", - сказал он на совещании с вице-премьерами.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и вице-премьеры почтили минутой молчания погибших в школе в Казани."Прошу почтить память погибших", - сказал Мишустин в начале совещания с вице-премьерами.Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при стрельбе."Еще раз хочу сказать слова самой искренней поддержки и сочувствия всем тем, чьи родные и близкие пострадали. Вся страна переживает вместе с вами. И, конечно, пожелать хочу скорейшего выздоровления детям и взрослым, которые получили ранения и травмы при стрельбе", - сказал он на совещании с вице-премьерами.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру России Татьяне Голиковой докладывать о развитии ситуации в Казани, где была стрельба в школе."Татьяна Алексеевна, пожалуйста, эту ситуацию держите под личным контролем, докладывайте", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.Во вторник со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. Подросток, предположительно, открывший стрельбу, задержан. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие.
https://ria.ru/20210511/sobyanin-1731761730.html
россия
республика татарстан (татарстан)
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731763615_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_ccfc5a3497467124bbbe206ae3e24a00.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рустам минниханов, стрельба в школе в казани, михаил мишустин, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
выразил соболезнования родным и близким погибших в школе в Казани
и назвал произошедшее крайне бесчеловечной и жестокой трагедией.
"Уважаемые коллеги, я хотел бы начать со слов соболезнования родным и близким погибших в Казани. Вы знаете, утром в одной из школ случилась большая трагедия. Стреляли в детей. Это крайне бесчеловечно и жестоко. Ученики школы и взрослые погибли. И каждая такая потеря - это огромное горе", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и вице-премьеры почтили минутой молчания погибших в школе в Казани.
"Прошу почтить память погибших", - сказал Мишустин в начале совещания с вице-премьерами.
Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при стрельбе.
"Еще раз хочу сказать слова самой искренней поддержки и сочувствия всем тем, чьи родные и близкие пострадали. Вся страна переживает вместе с вами. И, конечно, пожелать хочу скорейшего выздоровления детям и взрослым, которые получили ранения и травмы при стрельбе", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру России Татьяне Голиковой докладывать о развитии ситуации в Казани, где была стрельба в школе.
"Татьяна Алексеевна, пожалуйста, эту ситуацию держите под личным контролем, докладывайте", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Во вторник со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. Подросток, предположительно, открывший стрельбу, задержан. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов
заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие.