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Мишустин выразил соболезнования в связи с трагедией в школе в Казани
Мишустин выразил соболезнования в связи с трагедией в школе в Казани
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким погибших в школе в Казани и назвал произошедшее крайне бесчеловечной и жестокой... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T12:48
2021-05-11T13:02
россия
рустам минниханов
стрельба в школе в казани
михаил мишустин
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким погибших в школе в Казани и назвал произошедшее крайне бесчеловечной и жестокой трагедией."Уважаемые коллеги, я хотел бы начать со слов соболезнования родным и близким погибших в Казани. Вы знаете, утром в одной из школ случилась большая трагедия. Стреляли в детей. Это крайне бесчеловечно и жестоко. Ученики школы и взрослые погибли. И каждая такая потеря - это огромное горе", - сказал он на совещании с вице-премьерами.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и вице-премьеры почтили минутой молчания погибших в школе в Казани."Прошу почтить память погибших", - сказал Мишустин в начале совещания с вице-премьерами.Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при стрельбе."Еще раз хочу сказать слова самой искренней поддержки и сочувствия всем тем, чьи родные и близкие пострадали. Вся страна переживает вместе с вами. И, конечно, пожелать хочу скорейшего выздоровления детям и взрослым, которые получили ранения и травмы при стрельбе", - сказал он на совещании с вице-премьерами.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру России Татьяне Голиковой докладывать о развитии ситуации в Казани, где была стрельба в школе."Татьяна Алексеевна, пожалуйста, эту ситуацию держите под личным контролем, докладывайте", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.Во вторник со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. Подросток, предположительно, открывший стрельбу, задержан. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие.
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россия, рустам минниханов, стрельба в школе в казани, михаил мишустин, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия

Мишустин выразил соболезнования в связи с трагедией в школе в Казани

12:48 11.05.2021 (обновлено: 13:02 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин с вице-премьерами РФ во время минуты молчания перед началом совещания
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин с вице-премьерами РФ во время минуты молчания перед началом совещания - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким погибших в школе в Казани и назвал произошедшее крайне бесчеловечной и жестокой трагедией.
"Уважаемые коллеги, я хотел бы начать со слов соболезнования родным и близким погибших в Казани. Вы знаете, утром в одной из школ случилась большая трагедия. Стреляли в детей. Это крайне бесчеловечно и жестоко. Ученики школы и взрослые погибли. И каждая такая потеря - это огромное горе", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и вице-премьеры почтили минутой молчания погибших в школе в Казани.
"Прошу почтить память погибших", - сказал Мишустин в начале совещания с вице-премьерами.
Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при стрельбе.
"Еще раз хочу сказать слова самой искренней поддержки и сочувствия всем тем, чьи родные и близкие пострадали. Вся страна переживает вместе с вами. И, конечно, пожелать хочу скорейшего выздоровления детям и взрослым, которые получили ранения и травмы при стрельбе", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
Стрельба у школы в Казани - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
12:54
Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией в школе в Казани
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру России Татьяне Голиковой докладывать о развитии ситуации в Казани, где была стрельба в школе.
"Татьяна Алексеевна, пожалуйста, эту ситуацию держите под личным контролем, докладывайте", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Во вторник со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. Подросток, предположительно, открывший стрельбу, задержан. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие.
 
РоссияРустам МиннихановСтрельба в школе в КазаниМихаил МишустинРеспублика Татарстан (Татарстан)КазаньПроисшествия
 
 
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