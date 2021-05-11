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Госдума подготовила проект о добровольном отказе от оформления кредитов
Госдума подготовила проект о добровольном отказе от оформления кредитов
Депутаты Госдумы подготовили законопроект, позволяющий заранее отказываться от любых кредитов, пишет РБК со ссылкой на зампреда комитета по финансовому рынку... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T09:32
2021-05-11T09:32
2021-05-11T09:48
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Депутаты Госдумы подготовили законопроект, позволяющий заранее отказываться от любых кредитов, пишет РБК со ссылкой на зампреда комитета по финансовому рынку Антона Гетта.По информации СМИ, цель проекта — защитить россиян от оформления мошенниками ссуд на их имя. Поправки намерены внести в Гражданский кодекс и законы "О потребительском кредите" и "О кредитных историях". При желании гражданин сможет указать в кредитной истории отказ от любых займов. Ранее с этой инициативой выступал заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта. По его словам, в случае оформления подобного кредита оспорить его выдачу в суде практически невозможно."Участились случаи, когда мошенники стали не только похищать средства со счетов граждан, но и брать кредиты от их имени. Современные банковские мобильные приложения позволяют это сделать, удобные сервисы породили новые риски. Поэтому простая потеря мобильного телефона, паспорта или утечка персональных данных может сильно усложнить жизнь. Встречаются и случаи, когда граждан, используя социальную инженерию, уговаривают под видом спасения средств взять кредит и перевести деньги на счета мошенников", — объяснил депутат.Согласно проекту, при запрете на взятие ссуд со стороны клиента банки и микрофинансовые организации должны будут отказывать в оформлении займа на его имя. Если договор все же заключат, кредиторы не смогут требовать выплаты долга или продавать его коллекторам. Сроки внесения документа на рассмотрение Госдумы пока не известны.
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россия, антон гетта, госдума рф, общество, экономика
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости.
Депутаты Госдумы
подготовили законопроект, позволяющий заранее отказываться от любых кредитов, пишет РБК
со ссылкой на зампреда комитета по финансовому рынку Антона Гетта.
По информации СМИ, цель проекта — защитить россиян от оформления мошенниками ссуд на их имя. Поправки намерены внести в Гражданский кодекс и законы "О потребительском кредите" и "О кредитных историях". При желании гражданин сможет указать в кредитной истории отказ от любых займов.
Ранее с этой инициативой выступал заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта
. По его словам, в случае оформления подобного кредита оспорить его выдачу в суде практически невозможно.
"Участились случаи, когда мошенники стали не только похищать средства со счетов граждан, но и брать кредиты от их имени. Современные банковские мобильные приложения позволяют это сделать, удобные сервисы породили новые риски. Поэтому простая потеря мобильного телефона, паспорта или утечка персональных данных может сильно усложнить жизнь. Встречаются и случаи, когда граждан, используя социальную инженерию, уговаривают под видом спасения средств взять кредит и перевести деньги на счета мошенников", — объяснил депутат.
Согласно проекту, при запрете на взятие ссуд со стороны клиента банки и микрофинансовые организации должны будут отказывать в оформлении займа на его имя. Если договор все же заключат, кредиторы не смогут требовать выплаты долга или продавать его коллекторам. Сроки внесения документа на рассмотрение Госдумы пока не известны.