В Красноярске начались слушания по делу бизнесмена Быкова
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкБизнесмен Анатолий Быков, обвиняемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время судебного заседания в Красноярске
КРАСНОЯРСК, 11 мая - РИА Новости. Свердловский районный суд Красноярска без участия прессы во вторник приступил к основным слушаниям по делу бизнесмена и политика Анатолия Быкова об организации двойного убийства в 1994 году, сообщил РИА Новости адвокат подсудимого Алексей Прохоров.
Ранее сообщалось, что 22 апреля суд с участием присяжных заседателей приступил к рассмотрению дела Быкова, но из-за болезни адвоката подсудимого рассмотрение дела было отложено на 4 мая. Позже Прохоров сообщил, что рассмотрение продолжится 11 мая.
"Началось (заседание – ред.)... Отказано в допуске слушателей и СМИ", - сообщил Прохоров.
Корреспондент РИА Новости сообщил, что прессу в зал заседаний не впустили. Все журналисты находятся возле здания суда. Также возле суда находятся поддерживающие Быкова. Кроме того, на территории возле здания стоит автомобиль с вооруженными сотрудниками ФСИН.
По данным прокуратуры Красноярского края, Быков обвиняется в преступлении, предусмотренном статьей 17, пунктами "з", "н" статьи 102 УК РСФСР - умышленное убийство двух и более лиц по предварительному сговору группой с соучастием. По версии следствия, в первой половине 1994 года между Быковым и одним из членов возглавляемой им преступной группы произошел конфликт в связи с несправедливым, по мнению последнего, распределением доходов.
Впоследствии кто-то взорвал машину Быкова, и тот расценил это как покушение со стороны бандита, с которым он поссорился из-за денег. В связи с этим Быков, по данным следствия, решил убить этого человека и его близкого друга, причастного, по его мнению, к случившемуся.
Некоторое время исполнители следили за жертвами и 24 июля 1994 года застрелили обоих, когда те ехали на автомобиле по Свердловскому району Красноярска. Другие причастные к этому убийству, как отмечает Генпрокуратура, уже получили сроки.
Быкова задержали 7 мая 2020 года по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. Также он обвиняется в организации убийства бизнесмена Андрея Неколова в 2005 году. Является фигурантом дел о покушении на убийство, руководстве преступным сообществом и уклонении от уплаты налогов.
Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Он был задержан в октябре 2000 года и находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к шести с половиной годам условно.