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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210511/koronavirus-1731735401.html
В России за сутки умерли 329 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 329 пациентов с COVID-19
За сутки в России подтверждены 329 смертей с COVID-19, за все время - 113 976, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T11:04
2021-05-11T11:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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здоровье - общество
москва
самарская область
общество
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 329 смертей с COVID-19, за все время - 113 976, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 329 смертей... За весь период по России умерли 113 976 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 61, Санкт-Петербурге - 35, Самарской области - 15.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, москва, самарская область, общество

В России за сутки умерли 329 пациентов с COVID-19

11:04 11.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 329 смертей с COVID-19, за все время - 113 976, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 329 смертей... За весь период по России умерли 113 976 человек", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве - 61, Санкт-Петербурге - 35, Самарской области - 15.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваСамарская областьОбщество
 
 
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