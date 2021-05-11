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В России за сутки умерли 329 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 329 пациентов с COVID-19
За сутки в России подтверждены 329 смертей с COVID-19, за все время - 113 976, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T11:04
2021-05-11T11:04
2021-05-11T11:04
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 329 смертей с COVID-19, за все время - 113 976, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 329 смертей... За весь период по России умерли 113 976 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 61, Санкт-Петербурге - 35, Самарской области - 15.
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РИА Новости
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