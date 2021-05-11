https://ria.ru/20210511/koronavirus-1731735401.html

В России за сутки умерли 329 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 329 пациентов с COVID-19

За сутки в России подтверждены 329 смертей с COVID-19, за все время - 113 976, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T11:04

2021-05-11T11:04

2021-05-11T11:04

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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общество

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 329 смертей с COVID-19, за все время - 113 976, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 329 смертей... За весь период по России умерли 113 976 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 61, Санкт-Петербурге - 35, Самарской области - 15.

россия

москва

самарская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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