https://ria.ru/20210511/koronavirus-1731717349.html

Гутерреш не исключил появления устойчивых к вакцинам мутаций коронавируса

Гутерреш не исключил появления устойчивых к вакцинам мутаций коронавируса

Генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил о возможности появления мутаций коронавируса, устойчивых к вакцинам, в случае активного распространения инфекции в... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T09:13

2021-05-11T09:13

2021-05-11T09:13

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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ООН, 11 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил о возможности появления мутаций коронавируса, устойчивых к вакцинам, в случае активного распространения инфекции в бедных странах."Я очень обеспокоен нынешней ситуацией. Некоторые страны очень быстро прививают свое население. Но у нас все еще есть ряд стран, которые не получили ни одной дозы. А в развивающихся странах в целом мы видим значительный пробел в вопросе вакцинации", - сказал Гутерреш в интервью российским информационным агентствам.По его словам, "если COVID распространится как лесной пожар по "глобальному югу", у него будет появляться все больше и больше разновидностей, все больше и больше мутаций, и есть риск, что появится вирус, устойчивый к разработанным вакцинам"."Это означает, что никто не находится в безопасности, пока все не будут в безопасности", - добавил он.Генсек ООН назвал большой ошибкой так называемый "вакцинный национализм". "Мы продвигаем инициативу… COVAX, направленную на эффективное распространение вакцин в развивающихся странах. Но, к сожалению, COVAX не только испытывает некоторую финансовую нехватку (не хватает 22 миллиардов долларов). Но сегодня есть и проблемы с поставками из-за ограничений экспорта разными странами", - добавил он.COVAX - международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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