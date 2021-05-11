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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210511/koronavirus-1731717349.html
Гутерреш не исключил появления устойчивых к вакцинам мутаций коронавируса
Гутерреш не исключил появления устойчивых к вакцинам мутаций коронавируса
Генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил о возможности появления мутаций коронавируса, устойчивых к вакцинам, в случае активного распространения инфекции в... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T09:13
2021-05-11T09:13
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
антониу гутерреш
коронавирусы
здоровье - общество
воз
оон
в мире
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ООН, 11 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил о возможности появления мутаций коронавируса, устойчивых к вакцинам, в случае активного распространения инфекции в бедных странах."Я очень обеспокоен нынешней ситуацией. Некоторые страны очень быстро прививают свое население. Но у нас все еще есть ряд стран, которые не получили ни одной дозы. А в развивающихся странах в целом мы видим значительный пробел в вопросе вакцинации", - сказал Гутерреш в интервью российским информационным агентствам.По его словам, "если COVID распространится как лесной пожар по "глобальному югу", у него будет появляться все больше и больше разновидностей, все больше и больше мутаций, и есть риск, что появится вирус, устойчивый к разработанным вакцинам"."Это означает, что никто не находится в безопасности, пока все не будут в безопасности", - добавил он.Генсек ООН назвал большой ошибкой так называемый "вакцинный национализм". "Мы продвигаем инициативу… COVAX, направленную на эффективное распространение вакцин в развивающихся странах. Но, к сожалению, COVAX не только испытывает некоторую финансовую нехватку (не хватает 22 миллиардов долларов). Но сегодня есть и проблемы с поставками из-за ограничений экспорта разными странами", - добавил он.COVAX - международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, антониу гутерреш, коронавирусы, здоровье - общество, воз, оон, в мире

Гутерреш не исключил появления устойчивых к вакцинам мутаций коронавируса

09:13 11.05.2021
 
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© Depositphotos / viz-arch
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ООН, 11 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил о возможности появления мутаций коронавируса, устойчивых к вакцинам, в случае активного распространения инфекции в бедных странах.
"Я очень обеспокоен нынешней ситуацией. Некоторые страны очень быстро прививают свое население. Но у нас все еще есть ряд стран, которые не получили ни одной дозы. А в развивающихся странах в целом мы видим значительный пробел в вопросе вакцинации", - сказал Гутерреш в интервью российским информационным агентствам.
По его словам, "если COVID распространится как лесной пожар по "глобальному югу", у него будет появляться все больше и больше разновидностей, все больше и больше мутаций, и есть риск, что появится вирус, устойчивый к разработанным вакцинам".
"Это означает, что никто не находится в безопасности, пока все не будут в безопасности", - добавил он.
Генсек ООН назвал большой ошибкой так называемый "вакцинный национализм". "Мы продвигаем инициативу… COVAX, направленную на эффективное распространение вакцин в развивающихся странах. Но, к сожалению, COVAX не только испытывает некоторую финансовую нехватку (не хватает 22 миллиардов долларов). Но сегодня есть и проблемы с поставками из-за ограничений экспорта разными странами", - добавил он.
COVAX - международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Антониу ГутеррешКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗООНВ мире
 
 
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