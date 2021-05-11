https://ria.ru/20210511/kazani-1731793082.html

МИД Армении выразил соболезнования в связи с трагедией в школе в Казани

МИД Армении выразил соболезнования в связи с трагедией в школе в Казани

МИД Армении выразил соболезнования родным погибших в результате трагедии в школе в Казани. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T15:24

2021-05-11T15:24

2021-05-11T15:24

стрельба в школе в казани

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мид армении

рустам минниханов

казань

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731731088_0:91:3181:1880_1920x0_80_0_0_c3204be97e038280a8c0a232cb1825ae.jpg

ЕРЕВАН, 11 мая - РИА Новости. МИД Армении выразил соболезнования родным погибших в результате трагедии в школе в Казани."Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших сегодня в школе №175 Казани. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой трагедии", - говорится в Telegram-канале МИД.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и учительница, еще 21 человек ранен. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

россия

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, следственный комитет россии (ск рф), мид армении, рустам минниханов, казань, происшествия