https://ria.ru/20210511/kazan-1731773759.html

В Татарстане не подтвердили данные о росте числа погибших при ЧП в Казани

В Татарстане не подтвердили данные о росте числа погибших при ЧП в Казани

Пресс-секретарь главы Татарстана Рустама Минниханова Лилия Галимова не подтвердила РИА Новости данные о росте числа погибших при стрельбе в школе Казани. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T13:54

2021-05-11T13:54

2021-05-11T13:54

россия

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

казань

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь главы Татарстана Рустама Минниханова Лилия Галимова не подтвердила РИА Новости данные о росте числа погибших при стрельбе в школе Казани.Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что число погибших при нападении на казанскую школу №175 выросло до 10."Такой официально подтвержденной информации нет", - заявила Галимова. Она добавила, что всего в результате стрельбы в казанской школе 8 погибших (7 детей, 1 взрослый) и 21 пострадавший (18 детей, 3 взрослых).Минниханов ранее заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

https://ria.ru/20210511/kazan-1731769343.html

https://ria.ru/20210511/matvienko-1731765739.html

россия

казань

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2021

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россия, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, происшествия