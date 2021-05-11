https://ria.ru/20210511/kazan-1731769920.html
В Казани началось внеочередное заседание антитеррористической комиссии
В Казани началось внеочередное заседание антитеррористической комиссии
Внеочередное заседание антитеррористической комиссии Татарстана, которое проводит в эти минуты главы республики Рустам Минниханов, началось с минуты молчания по РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T13:38
2021-05-11T13:38
2021-05-11T13:38
стрельба в школе в казани
россия
следственный комитет россии (ск рф)
рустам минниханов
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 11 мая - РИА Новости. Внеочередное заседание антитеррористической комиссии Татарстана, которое проводит в эти минуты главы республики Рустам Минниханов, началось с минуты молчания по погибшим в казанской школе N175, сообщила журналистам руководитель его пресс-службы Лилия Галимова."Президент республики проводит заседание антитеррористической комиссии Татарстана. Заседание началось с минуты молчания", - сказала Галимова.Ранее она проинформировала, что правительство республики по поручению Минниханова готовит выплаты семьям погибших и пострадавшим в казанской школе №175.В результате стрельбы в школе №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и учительница, еще 20 человек ранены. Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
https://ria.ru/20210511/kazan-1731769343.html
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стрельба в школе в казани, россия, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, происшествия