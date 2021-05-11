https://ria.ru/20210511/kazan-1731758081.html

Хинштейн рассказал об устроившем стрельбу в казанской школе подростке

Хинштейн рассказал об устроившем стрельбу в казанской школе подростке

Разрешение на оружие устроившему стрельбу в казанской школе выдали лишь в конце апреля, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T12:38

2021-05-11T12:38

2021-05-11T12:39

стрельба в школе в казани

александр хинштейн

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Разрешение на оружие устроившему стрельбу в казанской школе выдали лишь в конце апреля, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн."Разрешение на хранение огнестрельного оружия (гладкоствольного ружья Hatsan escort PS) было выдано Ильназу Галявиеву лишь накануне трагедии: 28 апреля", - написал депутат в Telegram-канале.Во вторник со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. Подросток, предположительно, открывший стрельбу, задержан. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие.

республика татарстан (татарстан)

казань

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Кадры задержания подозреваемого у здания казанской школы Кадры задержания подозреваемого у здания казанской школы 2021-05-11T12:38 true PT2M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, александр хинштейн, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия