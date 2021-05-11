https://ria.ru/20210511/kazan-1731740882.html
Очевидец рассказала, как выводили детей из школы в Казани
Очевидец рассказала, как выводили детей из школы в Казани
Свидетельница стрельбы в казанской школе рассказала РИА Новости, как детей выводили из учебного заведения после стрельбы. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T11:24
2021-05-11T11:24
2021-05-11T11:24
стрельба в школе в казани
казань
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731740219_0:0:2219:1249_1920x0_80_0_0_d2d80fc3b0a70b3d30761f9fd70de019.jpg
КАЗАНЬ, 11 мая – РИА Новости. Свидетельница стрельбы в казанской школе рассказала РИА Новости, как детей выводили из учебного заведения после стрельбы.Ранее со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. Погибли 11 человек, четверо госпитализированы. Задержан подросток, предположительно, открывший стрельбу."Детей всех вывели. Спецназ, скорая, полиция, мэр. Все здесь. Ждут итог", - сообщила жительница Казани Нинель, которая живет напротив школы.Она заявила, что слышала сначала сильный хлопок, а потом выстрелы."Девочку одну на носилках вывозили. Ей, видимо, больше всех досталось. Она была без сознания, вся в крови", - добавила собеседница агентства.
https://ria.ru/20210511/likvidatsiya-1731737536.html
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731740219_0:0:1971:1478_1920x0_80_0_0_a614c9fd8377b05be6ca029d02467292.jpg
Кадры внутри казанской школы после ликвидации второго стрелка
Кадры внутри казанской школы после ликвидации второго стрелка
2021-05-11T11:24
true
PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стрельба в школе в казани, казань, происшествия
КАЗАНЬ, 11 мая – РИА Новости. Свидетельница стрельбы в казанской школе рассказала РИА Новости, как детей выводили из учебного заведения после стрельбы.
Ранее со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани
, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. Погибли 11 человек, четверо госпитализированы. Задержан подросток, предположительно, открывший стрельбу.
"Детей всех вывели. Спецназ, скорая, полиция, мэр. Все здесь. Ждут итог", - сообщила жительница Казани Нинель, которая живет напротив школы.
Она заявила, что слышала сначала сильный хлопок, а потом выстрелы.
"Девочку одну на носилках вывозили. Ей, видимо, больше всех досталось. Она была без сознания, вся в крови", - добавила собеседница агентства.