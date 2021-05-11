https://ria.ru/20210511/kazan-1731740882.html

Очевидец рассказала, как выводили детей из школы в Казани

Очевидец рассказала, как выводили детей из школы в Казани

Свидетельница стрельбы в казанской школе рассказала РИА Новости, как детей выводили из учебного заведения после стрельбы. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T11:24

2021-05-11T11:24

2021-05-11T11:24

стрельба в школе в казани

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 11 мая – РИА Новости. Свидетельница стрельбы в казанской школе рассказала РИА Новости, как детей выводили из учебного заведения после стрельбы.Ранее со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. Погибли 11 человек, четверо госпитализированы. Задержан подросток, предположительно, открывший стрельбу."Детей всех вывели. Спецназ, скорая, полиция, мэр. Все здесь. Ждут итог", - сообщила жительница Казани Нинель, которая живет напротив школы.Она заявила, что слышала сначала сильный хлопок, а потом выстрелы."Девочку одну на носилках вывозили. Ей, видимо, больше всех досталось. Она была без сознания, вся в крови", - добавила собеседница агентства.

https://ria.ru/20210511/likvidatsiya-1731737536.html

казань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, казань, происшествия