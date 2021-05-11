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Совфед обсудит ЧП в казанской школе
Совфед обсудит ЧП в казанской школе
Комитет Софеда по образованию и науке на заседании 18 мая обсудит чрезвычайное происшествие в школе Казани, где в результате стрельбы есть погибшие и... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T11:16
2021-05-11T11:20
лилия гумерова
стрельба в школе в казани
казань
происшествия
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Комитет Софеда по образованию и науке на заседании 18 мая обсудит чрезвычайное происшествие в школе Казани, где в результате стрельбы есть погибшие и пострадавшие, заявила РИА Новости во вторник глава комитета Лилия Гумерова."Наш комитет на ближайшем заседании 18 мая обсудит чрезвычайное происшествие в школе Казани", - сказала сенатор.По ее мнению, следует обсудить уровень подготовки охранных предприятий, работающих в школах.Кроме того, важно, откуда правонарушители берут оружие, отметила она."Важно обсудить законодательство, которое регламентирует приобретение и хранение оружия. Дополнительные меры жесткости в плане контроля в этой сфере не повредят", - подчеркнула политик.
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Кадры с места стрельбы в казанской школе
Кадры с места стрельбы в казанской школе
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лилия гумерова, стрельба в школе в казани, казань, происшествия

Совфед обсудит ЧП в казанской школе

11:16 11.05.2021 (обновлено: 11:20 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтрельба в школе в Казани
Стрельба в школе в Казани - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Комитет Софеда по образованию и науке на заседании 18 мая обсудит чрезвычайное происшествие в школе Казани, где в результате стрельбы есть погибшие и пострадавшие, заявила РИА Новости во вторник глава комитета Лилия Гумерова.
"Наш комитет на ближайшем заседании 18 мая обсудит чрезвычайное происшествие в школе Казани", - сказала сенатор.
Сотрудник правоохранительных органов у школы в Казани, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
Вчера, 11:16
Стали известны подробности стрельбы в школе в Казани
По ее мнению, следует обсудить уровень подготовки охранных предприятий, работающих в школах.
"Должны быть высокие требования к уровню компетенций таких предприятий, обеспечена их тесная связь с правоохранительными органами, органами безопасности", - сказала парламентарий.
Кроме того, важно, откуда правонарушители берут оружие, отметила она.
"Важно обсудить законодательство, которое регламентирует приобретение и хранение оружия. Дополнительные меры жесткости в плане контроля в этой сфере не повредят", - подчеркнула политик.
 
Лилия ГумероваСтрельба в школе в КазаниКазаньПроисшествия
 
 
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