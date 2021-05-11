https://ria.ru/20210511/kazan-1731739002.html
Совфед обсудит ЧП в казанской школе
Совфед обсудит ЧП в казанской школе
Комитет Софеда по образованию и науке на заседании 18 мая обсудит чрезвычайное происшествие в школе Казани, где в результате стрельбы есть погибшие и... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T11:16
2021-05-11T11:16
2021-05-11T11:20
лилия гумерова
стрельба в школе в казани
казань
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731737178_0:0:2966:1669_1920x0_80_0_0_26fe3360032a73b1d2c0537887b71f1e.jpg
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Комитет Софеда по образованию и науке на заседании 18 мая обсудит чрезвычайное происшествие в школе Казани, где в результате стрельбы есть погибшие и пострадавшие, заявила РИА Новости во вторник глава комитета Лилия Гумерова."Наш комитет на ближайшем заседании 18 мая обсудит чрезвычайное происшествие в школе Казани", - сказала сенатор.По ее мнению, следует обсудить уровень подготовки охранных предприятий, работающих в школах.Кроме того, важно, откуда правонарушители берут оружие, отметила она."Важно обсудить законодательство, которое регламентирует приобретение и хранение оружия. Дополнительные меры жесткости в плане контроля в этой сфере не повредят", - подчеркнула политик.
https://ria.ru/20210511/shkola-1731738858.html
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731737178_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c01b49e02e40a16b07add6a52ad49555.jpg
Кадры с места стрельбы в казанской школе
Кадры с места стрельбы в казанской школе
2021-05-11T11:16
true
PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лилия гумерова, стрельба в школе в казани, казань, происшествия
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости.
Комитет Софеда по образованию и науке на заседании 18 мая обсудит чрезвычайное происшествие в школе Казани
, где в результате стрельбы есть погибшие и пострадавшие, заявила РИА Новости во вторник глава комитета Лилия Гумерова
.
"Наш комитет на ближайшем заседании 18 мая обсудит чрезвычайное происшествие в школе Казани", - сказала сенатор.
По ее мнению, следует обсудить уровень подготовки охранных предприятий, работающих в школах.
"Должны быть высокие требования к уровню компетенций таких предприятий, обеспечена их тесная связь с правоохранительными органами, органами безопасности", - сказала парламентарий.
Кроме того, важно, откуда правонарушители берут оружие, отметила она.
"Важно обсудить законодательство, которое регламентирует приобретение и хранение оружия. Дополнительные меры жесткости в плане контроля в этой сфере не повредят", - подчеркнула политик.