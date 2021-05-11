https://ria.ru/20210511/kazan-1731739002.html

Совфед обсудит ЧП в казанской школе

Совфед обсудит ЧП в казанской школе

Комитет Софеда по образованию и науке на заседании 18 мая обсудит чрезвычайное происшествие в школе Казани, где в результате стрельбы есть погибшие и... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T11:16

2021-05-11T11:16

2021-05-11T11:20

лилия гумерова

стрельба в школе в казани

казань

происшествия

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Комитет Софеда по образованию и науке на заседании 18 мая обсудит чрезвычайное происшествие в школе Казани, где в результате стрельбы есть погибшие и пострадавшие, заявила РИА Новости во вторник глава комитета Лилия Гумерова."Наш комитет на ближайшем заседании 18 мая обсудит чрезвычайное происшествие в школе Казани", - сказала сенатор.По ее мнению, следует обсудить уровень подготовки охранных предприятий, работающих в школах.Кроме того, важно, откуда правонарушители берут оружие, отметила она."Важно обсудить законодательство, которое регламентирует приобретение и хранение оружия. Дополнительные меры жесткости в плане контроля в этой сфере не повредят", - подчеркнула политик.

https://ria.ru/20210511/shkola-1731738858.html

казань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лилия гумерова, стрельба в школе в казани, казань, происшествия