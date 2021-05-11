https://ria.ru/20210511/izrail-1731773917.html

В Ашдоде сработали сирены воздушной тревоги

В Ашдоде сработали сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги сработали в израильском городе Ашдод, сообщила во вторник пресс-служба армии Израиля. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T13:55

2021-05-11T13:55

2021-05-11T17:35

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

ашдод

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая – РИА Новости. Сирены воздушной тревоги сработали в израильском городе Ашдод, сообщила во вторник пресс-служба армии Израиля.С 18.00 понедельника палестинские группировки ведут массированный обстрел Израиля. Во вторник утром сирены воздушной тревоги звучали в городах и поселках, прилегающих к сектору Газа, и в городе Ашкелон.С понедельника по территории Израиля из сектора Газа запущены более 200 ракет, израильская армия в ответ поразила более 130 военных целей на территории анклава, ликвидировав 15 боевиков. Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".

https://ria.ru/20210511/izrail-1731759940.html

ашдод

израиль

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Сирена воздушной тревоги прерывает работу врачей в Ашкелоне Врачи скорой работают на месте ракетных ударов в израильском Ашкелоне. Когда вдруг начинает выть сирена воздушной тревоги, все бросаются на землю. 2021-05-11T13:55 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, ашдод, израиль, в мире