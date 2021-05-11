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В Ашдоде сработали сирены воздушной тревоги
В Ашдоде сработали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги сработали в израильском городе Ашдод, сообщила во вторник пресс-служба армии Израиля. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T13:55
2021-05-11T13:55
2021-05-11T17:35
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
ашдод
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая – РИА Новости. Сирены воздушной тревоги сработали в израильском городе Ашдод, сообщила во вторник пресс-служба армии Израиля.С 18.00 понедельника палестинские группировки ведут массированный обстрел Израиля. Во вторник утром сирены воздушной тревоги звучали в городах и поселках, прилегающих к сектору Газа, и в городе Ашкелон.С понедельника по территории Израиля из сектора Газа запущены более 200 ракет, израильская армия в ответ поразила более 130 военных целей на территории анклава, ликвидировав 15 боевиков. Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".
https://ria.ru/20210511/izrail-1731759940.html
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Сирена воздушной тревоги прерывает работу врачей в Ашкелоне
Врачи скорой работают на месте ракетных ударов в израильском Ашкелоне. Когда вдруг начинает выть сирена воздушной тревоги, все бросаются на землю.
2021-05-11T13:55
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РИА Новости
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РИА Новости
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, ашдод, израиль, в мире