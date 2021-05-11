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В Израиле заявили о шести пострадавших в результате ракетного обстрела
В Израиле заявили о шести пострадавших в результате ракетного обстрела
Не менее шести человек пострадали в результате ракетного обстрела в израильском городе Ашкелон, одно здание повреждено, сообщает армия Израиля. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T07:03
2021-05-11T07:03
ашкелон
тель-авив
хамас
восточный иерусалим
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая - РИА Новости. Не менее шести человек пострадали в результате ракетного обстрела в израильском городе Ашкелон, одно здание повреждено, сообщает армия Израиля.Ранее ХАМАС заявил, что у Израиля есть время до 18.00 воскресенья для вывода солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. После этого около 150 ракет были выпущены из сектора Газа по территории Израиля, десятки из них перехвачены системой ПРО "Железный купол".Позднее военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" дало Израилю еще два часа, чтобы вывести своих солдат из района мечети Аль-Акса, пригрозив ответом.
https://ria.ru/20210511/izrail-1731707890.html
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ашкелон, тель-авив, хамас, восточный иерусалим, израиль, в мире

В Израиле заявили о шести пострадавших в результате ракетного обстрела

07:03 11.05.2021
 
© REUTERS / Mohammed SalemРакеты запущены палестинскими боевиками по Израилю, в Газе 10 мая 2021 года
Ракеты запущены палестинскими боевиками по Израилю, в Газе 10 мая 2021 года - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© REUTERS / Mohammed Salem
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая - РИА Новости. Не менее шести человек пострадали в результате ракетного обстрела в израильском городе Ашкелон, одно здание повреждено, сообщает армия Израиля.

"По южному Израилю продолжаются непрерывные ракетные обстрелы, в результате которых пострадал жилой дом в Ашкелоне. Шесть мирных жителей получили ранения", - говорится в заявлении армии в Twitter.

Ранее ХАМАС заявил, что у Израиля есть время до 18.00 воскресенья для вывода солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. После этого около 150 ракет были выпущены из сектора Газа по территории Израиля, десятки из них перехвачены системой ПРО "Железный купол".
Позднее военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" дало Израилю еще два часа, чтобы вывести своих солдат из района мечети Аль-Акса, пригрозив ответом.
Конденсационные следы ракет Patriot на небе на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
04:06
В армии Израиля заявили о многочасовом обстреле со стороны сектора Газа
 
АшкелонТель-АвивХамасВосточный ИерусалимИзраильВ мире
 
 
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