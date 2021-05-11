https://ria.ru/20210511/izrail-1731709423.html

В Израиле заявили о шести пострадавших в результате ракетного обстрела

В Израиле заявили о шести пострадавших в результате ракетного обстрела

Не менее шести человек пострадали в результате ракетного обстрела в израильском городе Ашкелон, одно здание повреждено, сообщает армия Израиля. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T07:03

2021-05-11T07:03

2021-05-11T07:03

ашкелон

тель-авив

хамас

восточный иерусалим

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая - РИА Новости. Не менее шести человек пострадали в результате ракетного обстрела в израильском городе Ашкелон, одно здание повреждено, сообщает армия Израиля.Ранее ХАМАС заявил, что у Израиля есть время до 18.00 воскресенья для вывода солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. После этого около 150 ракет были выпущены из сектора Газа по территории Израиля, десятки из них перехвачены системой ПРО "Железный купол".Позднее военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" дало Израилю еще два часа, чтобы вывести своих солдат из района мечети Аль-Акса, пригрозив ответом.

https://ria.ru/20210511/izrail-1731707890.html

ашкелон

тель-авив

восточный иерусалим

израиль

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ашкелон, тель-авив, хамас, восточный иерусалим, израиль, в мире