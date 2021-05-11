Объем инвестиций в основной капитал Вологодчины вырос в 2020 году на 3%
ВОЛОГДА, 11 мая – РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал Вологодской области по итогам 2020 года составил порядка 203,6 миллиарда рублей, что на 6 миллиардов рублей больше, чем в 2019 году, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.
Глава региона подчеркнул, что бизнес вложил эти средства, несмотря на экономический кризис, связанный с пандемией и это абсолютный рекорд в экономике региона.
Кроме того, Кувшинников отметил, что объем инвестиций в основной капитал растет в течение девяти лет, и несмотря на экономический спад из-за пандемии, в 2020 году по сравнению с докризисным 2019 годом рост составил более шести миллиардов рублей. По итогам 2020 года по объему инвестиций в расчете на душу населения Вологодская область заняла 15 место в России и четвертое среди регионов Северо-Запада.
Рост инвестиций в основной капитал связан с реализацией крупных проектов в химическом и металлургическом производствах в Череповце, где строят новые установки по производству серной кислоты и сульфата аммония, новую доменную сталеплавильную печь и коксовую батарею с трамбованием угольной шихты. На эти проекты приходится более 59% всех инвестиций за прошлый год. Следующие по объему – около 22% – проекты в дорожном строительстве и транспорте, финансирование которых ведется за счет федерального и регионального бюджетов.
"Это строительство второго моста через Шексну в Череповце, реконструкция аэропортового комплекса в Великом Устюге, расширение до четырех полос федеральной трассы А-114 от Вологды до Череповца", - сказал губернатор.
Он отметил, что регион будет предлагать инвесторам новые условия дополнительно к уже существующим льготам по ряду налогов и аренде земли, чтобы повысить их заинтересованность. Одним из примеров он назвал соглашение о защите и поощрении капиталовложений, заключенное в декабре 2020 года с инвестором в сфере деревопереработки с объемом инвестиций более 11 миллиардов рублей.
"Инвестиционный климат в области должен стать более комфортным и дружелюбным – как для внутренних проектов, реализуемых вологодскими инвесторами, так и для приходящих извне. Условия должны быть равными и для крупных проектов, и для малых", - сказал Кувшинников.