https://ria.ru/20210511/investitsii-1731775675.html

Объем инвестиций в основной капитал Вологодчины вырос в 2020 году на 3%

Объем инвестиций в основной капитал Вологодчины вырос в 2020 году на 3%

Объем инвестиций в основной капитал Вологодской области по итогам 2020 года составил порядка 203,6 миллиарда рублей, что на 6 миллиардов рублей больше, чем в... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T14:03

2021-05-11T14:03

2021-05-11T14:03

вологодская область

россия

череповец

великий устюг

олег кувшинников

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ВОЛОГДА, 11 мая – РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал Вологодской области по итогам 2020 года составил порядка 203,6 миллиарда рублей, что на 6 миллиардов рублей больше, чем в 2019 году, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.Глава региона подчеркнул, что бизнес вложил эти средства, несмотря на экономический кризис, связанный с пандемией и это абсолютный рекорд в экономике региона.Кроме того, Кувшинников отметил, что объем инвестиций в основной капитал растет в течение девяти лет, и несмотря на экономический спад из-за пандемии, в 2020 году по сравнению с докризисным 2019 годом рост составил более шести миллиардов рублей. По итогам 2020 года по объему инвестиций в расчете на душу населения Вологодская область заняла 15 место в России и четвертое среди регионов Северо-Запада.Рост инвестиций в основной капитал связан с реализацией крупных проектов в химическом и металлургическом производствах в Череповце, где строят новые установки по производству серной кислоты и сульфата аммония, новую доменную сталеплавильную печь и коксовую батарею с трамбованием угольной шихты. На эти проекты приходится более 59% всех инвестиций за прошлый год. Следующие по объему – около 22% – проекты в дорожном строительстве и транспорте, финансирование которых ведется за счет федерального и регионального бюджетов."Это строительство второго моста через Шексну в Череповце, реконструкция аэропортового комплекса в Великом Устюге, расширение до четырех полос федеральной трассы А-114 от Вологды до Череповца", - сказал губернатор.Он отметил, что регион будет предлагать инвесторам новые условия дополнительно к уже существующим льготам по ряду налогов и аренде земли, чтобы повысить их заинтересованность. Одним из примеров он назвал соглашение о защите и поощрении капиталовложений, заключенное в декабре 2020 года с инвестором в сфере деревопереработки с объемом инвестиций более 11 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210420/infrastruktura-1729078272.html

россия

череповец

великий устюг

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, череповец, великий устюг, олег кувшинников