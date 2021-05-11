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Вологодская область - шапка - РИА Новости, 1920, 08.04.2019
Вологодская область
https://ria.ru/20210511/investitsii-1731775675.html
Объем инвестиций в основной капитал Вологодчины вырос в 2020 году на 3%
Объем инвестиций в основной капитал Вологодчины вырос в 2020 году на 3%
Объем инвестиций в основной капитал Вологодской области по итогам 2020 года составил порядка 203,6 миллиарда рублей, что на 6 миллиардов рублей больше, чем в... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T14:03
2021-05-11T14:03
вологодская область
россия
череповец
великий устюг
олег кувшинников
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ВОЛОГДА, 11 мая – РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал Вологодской области по итогам 2020 года составил порядка 203,6 миллиарда рублей, что на 6 миллиардов рублей больше, чем в 2019 году, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.Глава региона подчеркнул, что бизнес вложил эти средства, несмотря на экономический кризис, связанный с пандемией и это абсолютный рекорд в экономике региона.Кроме того, Кувшинников отметил, что объем инвестиций в основной капитал растет в течение девяти лет, и несмотря на экономический спад из-за пандемии, в 2020 году по сравнению с докризисным 2019 годом рост составил более шести миллиардов рублей. По итогам 2020 года по объему инвестиций в расчете на душу населения Вологодская область заняла 15 место в России и четвертое среди регионов Северо-Запада.Рост инвестиций в основной капитал связан с реализацией крупных проектов в химическом и металлургическом производствах в Череповце, где строят новые установки по производству серной кислоты и сульфата аммония, новую доменную сталеплавильную печь и коксовую батарею с трамбованием угольной шихты. На эти проекты приходится более 59% всех инвестиций за прошлый год. Следующие по объему – около 22% – проекты в дорожном строительстве и транспорте, финансирование которых ведется за счет федерального и регионального бюджетов."Это строительство второго моста через Шексну в Череповце, реконструкция аэропортового комплекса в Великом Устюге, расширение до четырех полос федеральной трассы А-114 от Вологды до Череповца", - сказал губернатор.Он отметил, что регион будет предлагать инвесторам новые условия дополнительно к уже существующим льготам по ряду налогов и аренде земли, чтобы повысить их заинтересованность. Одним из примеров он назвал соглашение о защите и поощрении капиталовложений, заключенное в декабре 2020 года с инвестором в сфере деревопереработки с объемом инвестиций более 11 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20210420/infrastruktura-1729078272.html
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россия, череповец, великий устюг, олег кувшинников

Объем инвестиций в основной капитал Вологодчины вырос в 2020 году на 3%

14:03 11.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВОЛОГДА, 11 мая – РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал Вологодской области по итогам 2020 года составил порядка 203,6 миллиарда рублей, что на 6 миллиардов рублей больше, чем в 2019 году, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.
Глава региона подчеркнул, что бизнес вложил эти средства, несмотря на экономический кризис, связанный с пандемией и это абсолютный рекорд в экономике региона.
Кроме того, Кувшинников отметил, что объем инвестиций в основной капитал растет в течение девяти лет, и несмотря на экономический спад из-за пандемии, в 2020 году по сравнению с докризисным 2019 годом рост составил более шести миллиардов рублей. По итогам 2020 года по объему инвестиций в расчете на душу населения Вологодская область заняла 15 место в России и четвертое среди регионов Северо-Запада.
Рост инвестиций в основной капитал связан с реализацией крупных проектов в химическом и металлургическом производствах в Череповце, где строят новые установки по производству серной кислоты и сульфата аммония, новую доменную сталеплавильную печь и коксовую батарею с трамбованием угольной шихты. На эти проекты приходится более 59% всех инвестиций за прошлый год. Следующие по объему – около 22% – проекты в дорожном строительстве и транспорте, финансирование которых ведется за счет федерального и регионального бюджетов.
"Это строительство второго моста через Шексну в Череповце, реконструкция аэропортового комплекса в Великом Устюге, расширение до четырех полос федеральной трассы А-114 от Вологды до Череповца", - сказал губернатор.
Он отметил, что регион будет предлагать инвесторам новые условия дополнительно к уже существующим льготам по ряду налогов и аренде земли, чтобы повысить их заинтересованность. Одним из примеров он назвал соглашение о защите и поощрении капиталовложений, заключенное в декабре 2020 года с инвестором в сфере деревопереработки с объемом инвестиций более 11 миллиардов рублей.
"Инвестиционный климат в области должен стать более комфортным и дружелюбным – как для внутренних проектов, реализуемых вологодскими инвесторами, так и для приходящих извне. Условия должны быть равными и для крупных проектов, и для малых", - сказал Кувшинников.
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 12:46Вологодская область
Власти Вологодчины выделят допсредста на развитие инфраструктуры региона
 
Вологодская областьРоссияЧереповецВеликий УстюгОлег Кувшинников
 
 
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