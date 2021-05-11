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Генсек ООН заявил, что намерен провести онлайн-переговоры с Путиным
Генсек ООН заявил, что намерен провести онлайн-переговоры с Путиным
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что намерен провести виртуальные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным во время своего визита в Москву 12-14 мая. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T09:06
2021-05-11T09:06
россия
антониу гутерреш
мария захарова
генеральная ассамблея оон
владимир путин
оон
в мире
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ООН, 11 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что намерен провести виртуальные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным во время своего визита в Москву 12-14 мая.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что встреча генсека ООН и министра иностранных дел России Сергея Лаврова пройдет 12 мая в Москве."Я получил приглашение посетить Москву для нормальных ежегодных дискуссий с российским руководством и, конечно же, с радостью принял его", - сказал Гутерреш в интервью российским информационным агентствам."На этой встрече будет виртуальный контакт", - указал генсек ООН, отвечая на вопрос о том, планирует ли он встречаться с президентом РФ во время своей поездки в Москву."Но, конечно… если Генеральная Ассамблея соберется вживую (что пока не ясно), я был бы рад принять президента Путина в Нью-Йорке, когда он приедет на Генассамблею", - добавил он.По мнению генсека, если неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в сентябре все-таки не будет проходить полностью в очном формате, то в будущем представится еще много других возможностей для его встречи с российским лидером.Гутерреш отметил, что неоднократно встречался с Путиным, занимая различные должности, в том числе будучи Верховным комиссаром ООН по делам беженцев, а также и на нынешнем посту.
https://ria.ru/20210507/oon-1731421912.html
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россия, антониу гутерреш, мария захарова, генеральная ассамблея оон, владимир путин, оон, в мире

Генсек ООН заявил, что намерен провести онлайн-переговоры с Путиным

09:06 11.05.2021
 
© AFP 2021 / Don EmmertГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© AFP 2021 / Don Emmert
Читать ria.ru в
ООН, 11 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что намерен провести виртуальные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным во время своего визита в Москву 12-14 мая.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что встреча генсека ООН и министра иностранных дел России Сергея Лаврова пройдет 12 мая в Москве.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России. 21 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
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"Я получил приглашение посетить Москву для нормальных ежегодных дискуссий с российским руководством и, конечно же, с радостью принял его", - сказал Гутерреш в интервью российским информационным агентствам.
"На этой встрече будет виртуальный контакт", - указал генсек ООН, отвечая на вопрос о том, планирует ли он встречаться с президентом РФ во время своей поездки в Москву.
"Но, конечно… если Генеральная Ассамблея соберется вживую (что пока не ясно), я был бы рад принять президента Путина в Нью-Йорке, когда он приедет на Генассамблею", - добавил он.
По мнению генсека, если неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в сентябре все-таки не будет проходить полностью в очном формате, то в будущем представится еще много других возможностей для его встречи с российским лидером.
Гутерреш отметил, что неоднократно встречался с Путиным, занимая различные должности, в том числе будучи Верховным комиссаром ООН по делам беженцев, а также и на нынешнем посту.
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РоссияАнтониу ГутеррешМария ЗахароваГенеральная Ассамблея ООНВладимир ПутинООНВ мире
 
 
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