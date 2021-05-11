https://ria.ru/20210511/guterresh-1731716321.html

Генсек ООН заявил, что намерен провести онлайн-переговоры с Путиным

Генсек ООН заявил, что намерен провести онлайн-переговоры с Путиным

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что намерен провести виртуальные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным во время своего визита в Москву 12-14 мая. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T09:06

2021-05-11T09:06

2021-05-11T09:06

россия

антониу гутерреш

мария захарова

генеральная ассамблея оон

владимир путин

оон

в мире

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ООН, 11 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что намерен провести виртуальные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным во время своего визита в Москву 12-14 мая.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что встреча генсека ООН и министра иностранных дел России Сергея Лаврова пройдет 12 мая в Москве."Я получил приглашение посетить Москву для нормальных ежегодных дискуссий с российским руководством и, конечно же, с радостью принял его", - сказал Гутерреш в интервью российским информационным агентствам."На этой встрече будет виртуальный контакт", - указал генсек ООН, отвечая на вопрос о том, планирует ли он встречаться с президентом РФ во время своей поездки в Москву."Но, конечно… если Генеральная Ассамблея соберется вживую (что пока не ясно), я был бы рад принять президента Путина в Нью-Йорке, когда он приедет на Генассамблею", - добавил он.По мнению генсека, если неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в сентябре все-таки не будет проходить полностью в очном формате, то в будущем представится еще много других возможностей для его встречи с российским лидером.Гутерреш отметил, что неоднократно встречался с Путиным, занимая различные должности, в том числе будучи Верховным комиссаром ООН по делам беженцев, а также и на нынешнем посту.

https://ria.ru/20210507/oon-1731421912.html

https://ria.ru/20210505/donbass-1731243297.html

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2021

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россия, антониу гутерреш, мария захарова, генеральная ассамблея оон, владимир путин, оон, в мире