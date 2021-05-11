https://ria.ru/20210511/gazifikatsiya-1731846873.html

Руденя: в негазифицированные районы Верхневолжья придет "голубое топливо"

Руденя: в негазифицированные районы Верхневолжья придет "голубое топливо"

В поселке Молоково Тверской области началось строительство внутрипоселковых газовых сетей протяжённостью 23,8 километра, работы планируется завершить в текущем... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T20:11

2021-05-11T20:11

2021-05-11T20:36

тверская область

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газпром

тверская область

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ТВЕРЬ, 11 мая – РИА Новости. В поселке Молоково Тверской области началось строительство внутрипоселковых газовых сетей протяжённостью 23,8 километра, работы планируется завершить в текущем году, сообщает пресс-служба регионального правительства.Также во вторник дан старт строительству внутрипоселковых газовых сетей в Осташковском городском округе общей протяженностью 5,7 километра.Согласно подписанному в 2020 году соглашению между Газпромом и Тверской областью, до 2025 года планируется построить 148 километров газопроводов-отводов, 1,1 тысячи километров газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тысяч домовладений региона. Газ придет в 10 ранее не газифицированных муниципальных образований юго-запада и северо-востока региона – в Нелидовский городской округ, Западнодвинский, Оленинский, Сандовский и Краснохолмский муниципальные округа, Торопецкий, Бельский, Жарковский, Молоковский и Весьегонский районы.Работы по повышению уровня газоснабжения будут проведены еще в 12 муниципальных образованиях Верхневолжья. Правительство Тверской области обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа более 28,2 тысячи домовладений, 117 котельных и промышленных предприятий, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210428/rudenya-1730355825.html

тверская область

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жкх, газпром, тверская область, экономика