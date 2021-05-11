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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
https://ria.ru/20210511/gazifikatsiya-1731846873.html
Руденя: в негазифицированные районы Верхневолжья придет "голубое топливо"
Руденя: в негазифицированные районы Верхневолжья придет "голубое топливо"
В поселке Молоково Тверской области началось строительство внутрипоселковых газовых сетей протяжённостью 23,8 километра, работы планируется завершить в текущем... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T20:11
2021-05-11T20:36
тверская область
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газпром
тверская область
экономика
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ТВЕРЬ, 11 мая – РИА Новости. В поселке Молоково Тверской области началось строительство внутрипоселковых газовых сетей протяжённостью 23,8 километра, работы планируется завершить в текущем году, сообщает пресс-служба регионального правительства.Также во вторник дан старт строительству внутрипоселковых газовых сетей в Осташковском городском округе общей протяженностью 5,7 километра.Согласно подписанному в 2020 году соглашению между Газпромом и Тверской областью, до 2025 года планируется построить 148 километров газопроводов-отводов, 1,1 тысячи километров газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тысяч домовладений региона. Газ придет в 10 ранее не газифицированных муниципальных образований юго-запада и северо-востока региона – в Нелидовский городской округ, Западнодвинский, Оленинский, Сандовский и Краснохолмский муниципальные округа, Торопецкий, Бельский, Жарковский, Молоковский и Весьегонский районы.Работы по повышению уровня газоснабжения будут проведены еще в 12 муниципальных образованиях Верхневолжья. Правительство Тверской области обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа более 28,2 тысячи домовладений, 117 котельных и промышленных предприятий, пояснили в пресс-службе.
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жкх, газпром, тверская область, экономика

Руденя: в негазифицированные районы Верхневолжья придет "голубое топливо"

20:11 11.05.2021 (обновлено: 20:36 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПредупреждающая табличка рядом с трубой газопровода
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ТВЕРЬ, 11 мая – РИА Новости. В поселке Молоково Тверской области началось строительство внутрипоселковых газовых сетей протяжённостью 23,8 километра, работы планируется завершить в текущем году, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Также во вторник дан старт строительству внутрипоселковых газовых сетей в Осташковском городском округе общей протяженностью 5,7 километра.
"До 2025 года мы должны газифицировать практически все муниципальные образования региона. Проведение газа необходимо для развития инвестиционной активности, модернизации предприятий, потому что конкурентная среда предполагает, в том числе, и снижение себестоимости продукции", – отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя, слова которого цитирует пресс-служба.
Согласно подписанному в 2020 году соглашению между Газпромом и Тверской областью, до 2025 года планируется построить 148 километров газопроводов-отводов, 1,1 тысячи километров газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тысяч домовладений региона.
Газ придет в 10 ранее не газифицированных муниципальных образований юго-запада и северо-востока региона – в Нелидовский городской округ, Западнодвинский, Оленинский, Сандовский и Краснохолмский муниципальные округа, Торопецкий, Бельский, Жарковский, Молоковский и Весьегонский районы.
Работы по повышению уровня газоснабжения будут проведены еще в 12 муниципальных образованиях Верхневолжья. Правительство Тверской области обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа более 28,2 тысячи домовладений, 117 котельных и промышленных предприятий, пояснили в пресс-службе.
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