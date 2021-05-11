Крупные ДТП с участием микроавтобусов в России в 2021 году
© РИА Новости / Прокуратура РФ / Перейти в фотобанкСотрудники прокуратуры РФ у автомобиля, пострадавшего в результате ДТП ДТП на 535-м километре автодороги "Астрахань - Ставрополь"
11 мая в Курганской области произошло столкновение микроавтобуса и автомобиля Audi Q5. По предварительным данным МВД, авария произошла из-за того, что кроссовер выехал на встречную полосу. В микроавтобусе находились восемь человек. Из них четверо погибли, в том числе один ребенок, еще четверых госпитализировали. Водитель Audi погиб, его пассажирка была госпитализирована.
11 мая в Одинцовском районе Подмосковья на 53-м километре МКАД столкнулись микроавтобус Honda и поливомоечная машина ГБУ "Автомобильные дороги". В результате ДТП три человека погибли, один человек был госпитализирован. По словам представителя экстренных служб столицы, погибшие и пострадавший ехали в микроавтобусе.
10 мая на 61-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги водитель микроавтобуса Fiat Ducato столкнулся с "ВАЗ-2113", водитель которой двигался в попутном направлении. В автомашине ВАЗ-2113 находились пять человек, семья: бабушка, дедушка, мама, отец и их 7-летняя дочь. Они возвращались с дачи домой, в Екатеринбург. В результате ДТП от полученных травм скончались трое взрослых пассажиров ВАЗ и ребенок. Водитель автомобиля Fiat и его пассажир не пострадали.
9 мая в Татарстане на 127-м километре автодороги Р-239 "Казань – Оренбург" микроавтобус столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли водитель микроавтобуса и четверо его пассажиров, еще четыре человека были госпитализированы.
30 апреля на 535-м километре автодороги Астрахань – Ставрополь столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и микроавтобус, который вез на соревнования в Черкесск участниц женской юношеской команды по баскетболу волгоградской школы олимпийского резерва № 2. В результате ДТП погибли пять человек, девять человек были госпитализированы.
24 апреля в Краснодарском крае на 73-м километре автодороги "Краснодар – Верхнебаканский" водитель, управляя "ВАЗ 2106", при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автобусом "ГАЗель", который следовал по маршруту "Абинск – Холмская". В микроавтобусе на момент аварии находилось восемь пассажиров. В ДТП погибли два пассажира легкового автомобиля, водитель ВАЗа и пять пассажира микроавтобуса "ГАЗель" получили травмы.
7 апреля в Новосибирском районе на 22-м километре автодороги К-19р столкнулись микроавтобус Toyota Hiace и легковой автомобиль Honda Fit, которые двигались во встречном направлении. После этого Toyota Hiace совершила столкновение с пассажирским автобусом ПАЗ, следовавшим по маршруту Новосибирск-Жеребцово. В ДТП погибли два человека. Одного пострадавшего от столкновения транспортных средств отбросило с моста на железные пути. В результате происшествия было остановлено движение тепловоза. Пострадавшего мужчину эвакуировали с железнодорожного полотна, госпитализировали. Среди пассажиров автобуса ПАЗ пострадавших не было.
30 марта на трассе под Красноярском микроавтобус Mercedes, двигаясь в сторону города Канск, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с фурой Scania с последующим столкновением Mercedes с Mazda СХ7, который двигался за Mercedes. В результате ДТП погибли водитель и два пассажира Mercedes, в Mazda СХ7 пострадал ребенок.
28 марта в поселке Крюки Псковской области двое детей, ехавших на мопеде, при совершении съезда на дорогу погибли, столкнувшись с микроавтобусом Volkswagen, двигавшемся в попутном направлении.
22 марта в Череповецком районе Вологодской области на автодороге А-114 "Вологда – Новая Ладога" перед мостом через реку Суда столкнулись "Рено Логан" и "Газель". В результате аварии три человека, ехавшие в легковом автомобиле, погибли, семеро ранены.
22 февраля в республике Тува произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного микроавтобуса. Пострадали 16 человек, в том числе 11 детей.
29 января на 873-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе села Заборовка Сызранского района Самарской области произошла авария с участием грузового автомобиля DAF, легкового автомобиля Chevrolet Niva и пассажирского микроавтобуса Citroen. Погибли 12 человек, 11 пострадали.
21 января в Оренбургской области столкнулись микроавтобус Ford Transit и автомобиль Kia Cerato. В результате столкновения автомобилей погибли три человека, в том числе ребенок. Авария произошла на дороге-обходе Оренбурга в районе поселка Заречье.
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