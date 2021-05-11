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Генсек ООН оценил перспективы размещения миротворцев в Донбассе
Генсек ООН оценил перспективы размещения миротворцев в Донбассе
Генсек ООН Антониу Гутерреш считает маловероятным достижение в ближайшем будущем консенсуса по вопросу о возможном введении миротворцев организации на восток... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T09:02
2021-05-11T09:02
2021-05-11T09:05
россия
обсе
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донбасс
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ООН, 11 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш считает маловероятным достижение в ближайшем будущем консенсуса по вопросу о возможном введении миротворцев организации на восток Украины.Киев не первый год заявляет о необходимости введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией."Позиции относительно мандата и роли, которую миротворческие силы могут играть на Украине, очень разнятся. Поэтому я бы сказал, что в ближайшем будущем вряд ли удастся достичь консенсуса по этому вопросу", - сказал Гутерреш в интервью российским информационным агентствам.
https://ria.ru/20210508/bronetekhnika-1731475824.html
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россия, обсе, владимир путин, киев, украина, антониу гутерреш, донбасс, оон, в мире