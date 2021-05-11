https://ria.ru/20210511/chernogoriya-1731778108.html

В Черногории отменили комендантский час

В Черногории отменили комендантский час

Власти Черногории в связи с улучшением эпидобстановки по коронавирусу отменяют комендантский час, заявил кабинет министров республики. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T14:19

2021-05-11T14:19

2021-05-11T14:19

туризм

новости - туризм

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

черногория

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155687/58/1556875890_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_79968d918aa6f925909260274295b3d6.jpg

БЕЛГРАД, 11 мая - РИА Новости. Власти Черногории в связи с улучшением эпидобстановки по коронавирусу отменяют комендантский час, заявил кабинет министров республики."В связи с благоприятным трендом в эпидемиологической ситуации в Черногории, со среды, 12 мая до четверга 20 мая будут действовать новые, либерализованные меры. На всей территории Черногории отменяется запрет на движение, который действовал с полуночи до 5.00 утра", - кратко сообщил кабмин в Twitter.Отменен также запрет на междугороднее пассажирское сообщение по выходным. В кафе и ресторанах разрешена работа музыкантов с 19.00 до 22.00.Правительство Черногории ввело комендантский час 10 февраля, сначала он действовал с 21.00 часа до 5.00 утра, затем его начало было передвинуто на полночь.По последним данным минздрава Черногории с начала пандемии к понедельнику в стране с 620 тысячами населения выявлено 98 365 зараженных коронавирусом, из них 62 - за предыдущие сутки. Скончались всего 1544 пациента, за предыдущие 24 часа - четверо. В стране продолжается вакцинация различными препаратами, среди которых российская вакцина "Спутник V".

https://ria.ru/20210421/chernogoriya-1729281696.html

черногория

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, черногория, в мире