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В Черногории отменили комендантский час
В Черногории отменили комендантский час
Власти Черногории в связи с улучшением эпидобстановки по коронавирусу отменяют комендантский час, заявил кабинет министров республики. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T14:19
2021-05-11T14:19
2021-05-11T14:19
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БЕЛГРАД, 11 мая - РИА Новости. Власти Черногории в связи с улучшением эпидобстановки по коронавирусу отменяют комендантский час, заявил кабинет министров республики."В связи с благоприятным трендом в эпидемиологической ситуации в Черногории, со среды, 12 мая до четверга 20 мая будут действовать новые, либерализованные меры. На всей территории Черногории отменяется запрет на движение, который действовал с полуночи до 5.00 утра", - кратко сообщил кабмин в Twitter.Отменен также запрет на междугороднее пассажирское сообщение по выходным. В кафе и ресторанах разрешена работа музыкантов с 19.00 до 22.00.Правительство Черногории ввело комендантский час 10 февраля, сначала он действовал с 21.00 часа до 5.00 утра, затем его начало было передвинуто на полночь.По последним данным минздрава Черногории с начала пандемии к понедельнику в стране с 620 тысячами населения выявлено 98 365 зараженных коронавирусом, из них 62 - за предыдущие сутки. Скончались всего 1544 пациента, за предыдущие 24 часа - четверо. В стране продолжается вакцинация различными препаратами, среди которых российская вакцина "Спутник V".
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, черногория, в мире
БЕЛГРАД, 11 мая - РИА Новости.
Власти Черногории
в связи с улучшением эпидобстановки по коронавирусу отменяют комендантский час, заявил кабинет министров республики.
"В связи с благоприятным трендом в эпидемиологической ситуации в Черногории, со среды, 12 мая до четверга 20 мая будут действовать новые, либерализованные меры. На всей территории Черногории отменяется запрет на движение, который действовал с полуночи до 5.00 утра", - кратко сообщил кабмин в Twitter.
Отменен также запрет на междугороднее пассажирское сообщение по выходным. В кафе и ресторанах разрешена работа музыкантов с 19.00 до 22.00.
Правительство Черногории ввело комендантский час 10 февраля, сначала он действовал с 21.00 часа до 5.00 утра, затем его начало было передвинуто на полночь.
По последним данным минздрава Черногории с начала пандемии к понедельнику в стране с 620 тысячами населения выявлено 98 365 зараженных коронавирусом, из них 62 - за предыдущие сутки. Скончались всего 1544 пациента, за предыдущие 24 часа - четверо. В стране продолжается вакцинация различными препаратами, среди которых российская вакцина "Спутник V".