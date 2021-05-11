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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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В Черногории отменили комендантский час
В Черногории отменили комендантский час
Власти Черногории в связи с улучшением эпидобстановки по коронавирусу отменяют комендантский час, заявил кабинет министров республики. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T14:19
2021-05-11T14:19
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БЕЛГРАД, 11 мая - РИА Новости. Власти Черногории в связи с улучшением эпидобстановки по коронавирусу отменяют комендантский час, заявил кабинет министров республики."В связи с благоприятным трендом в эпидемиологической ситуации в Черногории, со среды, 12 мая до четверга 20 мая будут действовать новые, либерализованные меры. На всей территории Черногории отменяется запрет на движение, который действовал с полуночи до 5.00 утра", - кратко сообщил кабмин в Twitter.Отменен также запрет на междугороднее пассажирское сообщение по выходным. В кафе и ресторанах разрешена работа музыкантов с 19.00 до 22.00.Правительство Черногории ввело комендантский час 10 февраля, сначала он действовал с 21.00 часа до 5.00 утра, затем его начало было передвинуто на полночь.По последним данным минздрава Черногории с начала пандемии к понедельнику в стране с 620 тысячами населения выявлено 98 365 зараженных коронавирусом, из них 62 - за предыдущие сутки. Скончались всего 1544 пациента, за предыдущие 24 часа - четверо. В стране продолжается вакцинация различными препаратами, среди которых российская вакцина "Спутник V".
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, черногория, в мире

В Черногории отменили комендантский час

14:19 11.05.2021
 
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПоселок Бечичи в Черногории
Поселок Бечичи в Черногории - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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БЕЛГРАД, 11 мая - РИА Новости. Власти Черногории в связи с улучшением эпидобстановки по коронавирусу отменяют комендантский час, заявил кабинет министров республики.
"В связи с благоприятным трендом в эпидемиологической ситуации в Черногории, со среды, 12 мая до четверга 20 мая будут действовать новые, либерализованные меры. На всей территории Черногории отменяется запрет на движение, который действовал с полуночи до 5.00 утра", - кратко сообщил кабмин в Twitter.
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Отменен также запрет на междугороднее пассажирское сообщение по выходным. В кафе и ресторанах разрешена работа музыкантов с 19.00 до 22.00.
Правительство Черногории ввело комендантский час 10 февраля, сначала он действовал с 21.00 часа до 5.00 утра, затем его начало было передвинуто на полночь.
По последним данным минздрава Черногории с начала пандемии к понедельнику в стране с 620 тысячами населения выявлено 98 365 зараженных коронавирусом, из них 62 - за предыдущие сутки. Скончались всего 1544 пациента, за предыдущие 24 часа - четверо. В стране продолжается вакцинация различными препаратами, среди которых российская вакцина "Спутник V".
 
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