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Бузова обратилась к хейтерам после госпитализации
Бузова обратилась к хейтерам после госпитализации
Певица и телеведущая Ольга Бузова, которую на майских праздниках экстренно госпитализировали в одну из столичных клиник, опубликовала в Instagram пост с... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T12:51
2021-05-11T12:51
2021-05-11T12:51
лолита милявская
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова, которую на майских праздниках экстренно госпитализировали в одну из столичных клиник, опубликовала в Instagram пост с обращением к хейтерам.По словам Бузовой, после того, как она попала в больницу, люди, с которыми она "никогда в жизни не виделась" и которые ее не знают, начали раздавать комментарии и писать посты в соцсетях с якобы "подробностями" случившегося.По ее мнению, они делали это для того, чтобы "словить ежеминутный хайп".Она добавила, что за это время "поняла, кто друг". "Кто писал, звонил и пытался помочь, а кто только раздавал комментарии в СМИ", — пояснила исполнительница.Певица так и не раскрыла, из-за чего ее положили на операционный стол, но призналась, что сейчас уже восстанавливается и радуется тому, что пошла на поправку. В комментариях телезвезду поддержали многие друзья, коллеги и поклонники. "Держись, Оля. Я просто знаю — проходил. Поэтому приходилось из сломанной ноги делать целый сериал, чтобы не додумывали", — написал Дима Билан; "Олечка, выздоравливай и не читай всякую ерунду", — пожелала Лолита Милявская; "Маленький, выздоравливай. Ты — редкий человек", — оставила комментарий певица Слава.
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лолита милявская, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, ольга бузова
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости.
Певица и телеведущая Ольга Бузова, которую на майских праздниках экстренно госпитализировали
в одну из столичных клиник, опубликовала в Instagram пост с обращением к хейтерам.
По словам Бузовой, после того, как она попала в больницу, люди, с которыми она "никогда в жизни не виделась" и которые ее не знают, начали раздавать комментарии и писать посты в соцсетях с якобы "подробностями" случившегося.
По ее мнению, они делали это для того, чтобы "словить ежеминутный хайп".
"В чем только меня не обвиняли, что только не придумывали. Спасибо моим реальным людям, что они не верят в этот бред", — написала Ольга.
Она добавила, что за это время "поняла, кто друг". "Кто писал, звонил и пытался помочь, а кто только раздавал комментарии в СМИ", — пояснила исполнительница.
"Любое хирургическое вмешательство — сложная история, как и общий наркоз, из которого я выходила крайне сложно. Болезней пустяковых не бывает. Операций простых не бывает. Наркоза безопасного не бывает", — подчеркнула Бузова.
Певица так и не раскрыла, из-за чего ее положили на операционный стол, но призналась, что сейчас уже восстанавливается и радуется тому, что пошла на поправку.
В комментариях телезвезду поддержали многие друзья, коллеги и поклонники.
"Держись, Оля. Я просто знаю — проходил. Поэтому приходилось из сломанной ноги делать целый сериал, чтобы не додумывали", — написал Дима Билан; "Олечка, выздоравливай и не читай всякую ерунду", — пожелала Лолита Милявская; "Маленький, выздоравливай. Ты — редкий человек", — оставила комментарий певица Слава.