https://ria.ru/20210511/buzova-1731740739.html

Бузова обратилась к хейтерам после госпитализации

Бузова обратилась к хейтерам после госпитализации

Певица и телеведущая Ольга Бузова, которую на майских праздниках экстренно госпитализировали в одну из столичных клиник, опубликовала в Instagram пост с... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T12:51

2021-05-11T12:51

2021-05-11T12:51

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова, которую на майских праздниках экстренно госпитализировали в одну из столичных клиник, опубликовала в Instagram пост с обращением к хейтерам.По словам Бузовой, после того, как она попала в больницу, люди, с которыми она "никогда в жизни не виделась" и которые ее не знают, начали раздавать комментарии и писать посты в соцсетях с якобы "подробностями" случившегося.По ее мнению, они делали это для того, чтобы "словить ежеминутный хайп".Она добавила, что за это время "поняла, кто друг". "Кто писал, звонил и пытался помочь, а кто только раздавал комментарии в СМИ", — пояснила исполнительница.Певица так и не раскрыла, из-за чего ее положили на операционный стол, но призналась, что сейчас уже восстанавливается и радуется тому, что пошла на поправку. В комментариях телезвезду поддержали многие друзья, коллеги и поклонники. "Держись, Оля. Я просто знаю — проходил. Поэтому приходилось из сломанной ноги делать целый сериал, чтобы не додумывали", — написал Дима Билан; "Олечка, выздоравливай и не читай всякую ерунду", — пожелала Лолита Милявская; "Маленький, выздоравливай. Ты — редкий человек", — оставила комментарий певица Слава.

https://radiosputnik.ria.ru/20210509/shou-bizness-1731609161.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лолита милявская, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, ольга бузова