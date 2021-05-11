https://ria.ru/20210511/biooruzhie-1731709810.html
В Совбезе назвали возможный сценарий биоатаки на Россию
В Совбезе назвали возможный сценарий биоатаки на Россию
В Совете безопасности обеспокоены размещением биологических лабораторий США и НАТО у границ России. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T07:08
2021-05-11T07:08
2021-05-11T11:09
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нато
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китай
николай патрушев
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Раскрыт сценарий биологической атаки против России
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Совете безопасности обеспокоены размещением биологических лабораторий США и НАТО у границ России.Он также рассказал, что Вашингтон разрабатывает для многих стран индивидуальные планы биологических исследований исходя из национальных потребностей "в первую очередь военного назначения".По его словам, эта деятельность "реализуется через жесткое навязывание" программ "Глобальное партнерство по нераспространению оружия массового уничтожения", "Совместные биологические обязательства" и "Совместное сокращение угроз".В апреле секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант" заявил, что в мире, особенно у границ России и Китая, как на дрожжах растут новые биологические лаборатории, контролируемые Соединенными Штатами. По его оценке, там могут разрабатывать биологическое оружие.
https://ria.ru/20210410/biolaboratorii-1727696354.html
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россия, юрий аверьянов, нато, москва, китай, николай патрушев, сша, общество, политика