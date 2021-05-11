В Совбезе заподозрили США в вовлечении других стран в создание биооружия
03:09 11.05.2021 (обновлено: 14:41 11.05.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПервый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. США разрабатывают для многих стран индивидуальные планы биологических исследований, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов.
"В последние годы США и их союзники по НАТО значительно активизировали биологические исследования во многих государствах мира. Для каждой страны США разрабатывают индивидуальные планы работ исходя из потребностей национальных биопрограмм, в первую очередь военного назначения", — сказал Аверьянов.
По его словам, эта деятельность "реализуется через жесткое навязывание" программ "Глобальное партнерство по нераспространению оружия массового уничтожения", двусторонних программ "Совместные биологические обязательства" и "Совместное сокращение угроз".
В апреле секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант" заявил, что в мире, особенно у границ России и Китая, как на дрожжах растут все новые и новые биологические лаборатории, находящиеся под американским контролем. По его оценке, есть веские основания предполагать, что там разрабатывают биологическое оружие.