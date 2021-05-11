https://ria.ru/20210511/biooruzhie-1731706502.html

В Совбезе заподозрили США в вовлечении других стран в создание биооружия

В Совбезе заподозрили США в вовлечении других стран в создание биооружия

США разрабатывают для многих стран индивидуальные планы биологических исследований, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель секретаря Совета... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T03:09

2021-05-11T03:09

2021-05-11T14:41

россия

юрий аверьянов

нато

москва

китай

николай патрушев

сша

политика

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. США разрабатывают для многих стран индивидуальные планы биологических исследований, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов.По его словам, эта деятельность "реализуется через жесткое навязывание" программ "Глобальное партнерство по нераспространению оружия массового уничтожения", двусторонних программ "Совместные биологические обязательства" и "Совместное сокращение угроз".В апреле секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант" заявил, что в мире, особенно у границ России и Китая, как на дрожжах растут все новые и новые биологические лаборатории, находящиеся под американским контролем. По его оценке, есть веские основания предполагать, что там разрабатывают биологическое оружие.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210410/biolaboratorii-1727696354.html

россия

москва

китай

сша

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2021

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россия, юрий аверьянов, нато, москва, китай, николай патрушев, сша, политика